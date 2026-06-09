Prefeitura de Ariquemes parceiros lançam a 2ª Edição do CONVALE

O futuro da cafeicultura do Vale do Jamari é construído com união, qualidade e sustentabilidade!
A Prefeitura de Ariquemes agradece aos parceiros que acreditam e apoiam a 2ª Edição do CONVALE – Concurso de Identidade, Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés da Região do Vale do Jamari.
Nossos parceiros:
• Cafeeira Trevizani
• SICREDI
• Arroba Projetos e Consultoria
• SICOOB Centro
• Cerâmica Marplen
• PROT SEG
• AgroMaq – Máquinas Agrícolas
• Matsuda
Juntos, fortalecemos a produção cafeeira regional, valorizamos nossos produtores e impulsionamos o desenvolvimento sustentável do Vale do Jamari.
Lançamento da 2ª Edição do CONVALE
12 de junho de 2026
9h
Auditório da ACIA
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