Prefeitura de Ariquemes parceiros lançam a 2ª Edição do CONVALE

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 08h43

O futuro da cafeicultura do Vale do Jamari é construído com união, qualidade e sustentabilidade!

A Prefeitura de Ariquemes agradece aos parceiros que acreditam e apoiam a 2ª Edição do CONVALE – Concurso de Identidade, Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés da Região do Vale do Jamari.

Nossos parceiros:

• Cafeeira Trevizani

• SICREDI

• Arroba Projetos e Consultoria

• SICOOB Centro

• Cerâmica Marplen

• PROT SEG

• AgroMaq – Máquinas Agrícolas

• Matsuda

Juntos, fortalecemos a produção cafeeira regional, valorizamos nossos produtores e impulsionamos o desenvolvimento sustentável do Vale do Jamari.

Lançamento da 2ª Edição do CONVALE

12 de junho de 2026

9h

Auditório da ACIA