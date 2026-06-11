Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para os cargos de neuropsicólogo, monitor educacional e motorista

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta terça-feira (09) editais de convocação de três processos seletivos.
Os candidatos convocados foram aprovados para os cargos de neuropsicólogo, monitor educacional e motorista de veículo pesado.
O prazo para apresentação de documentos e posse do cargo é de até três dias úteis, a contar da data de publicação dos editais, sem possibilidade de prorrogação.
CLIQUE NOS LINKS ABAIXO E CONFIRA OS EDITAIS NA ÍNTEGRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NEUROPSICÓLOGO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MONITOR EDUCACIONAL
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