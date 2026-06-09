Prefeitura concentra ações nos bairros para melhorar mobilidade urbana

Por Natalino FS

Publicada em 09/06/2026 às 14h40

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta segunda-feira (8) os serviços de recuperação asfáltica em diversos bairros do município. As equipes de manutenção viária seguem atuando diariamente para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança aos motoristas e pedestres.

Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados em ruas de grande fluxo e relevância. No primeiro distrito, as equipes executam serviços na rua Francisco Benites Lopes, entre a avenida Transcontinental e a rua Elias Cardoso Balau, além da rua Saul Benesby, no bairro Jardim Aurélio Bernardi. Já no segundo distrito, os serviços ocorrem na rua Calama, entre as ruas Dom Pedro I e Princesa Isabel, no bairro Vila Jotão

De acordo com a Semosp, a recuperação das ruas contribui diretamente para o deslocamento diário de moradores, comerciantes e trabalhadores, reduzindo os impactos causados pelas irregularidades no pavimento e proporcionando maior fluidez ao trânsito

Paralelamente à operação tapa-buracos, a Prefeitura mantém o avanço de obras de infraestrutura em diferentes regiões da cidade. Entre as ações em andamento estão a recuperação de pavimentação com blocos intertravados, obras de drenagem, construção de calçadas, limpeza de igarapés e serviços de roçagem em canteiros e áreas públicas

O prefeito Affonso Cândido destacou que os serviços seguem um cronograma técnico aliado às demandas encaminhadas pela população por meio dos canais oficiais da Prefeitura

“O trabalho é contínuo e organizado para atender as áreas com maior necessidade. As ruas e avenidas de acesso aos bairros recebem atenção constante devido ao fluxo intenso de veículos, o que exige intervenções frequentes para manter a trafegabilidade e garantir mais segurança à população”, afirmou

A administração municipal reforça que as ações de manutenção e infraestrutura urbana seguem em todas as regiões da cidade, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços públicos e oferecer mais conforto e segurança aos moradores.