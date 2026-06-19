Prefeitura apoia curso gratuito de operador de máquinas pesadas em parceria com a MVB Cursos

Por Natália Pessoa

Publicada em 19/06/2026 às 14h37

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e da Escola de Gestão Pública Municipal, firmou parceria com a MVB Cursos para a realização de um curso gratuito de operador de máquinas pesadas no município.

A iniciativa tem como objetivo oferecer qualificação profissional para a população, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e contribuindo para a formação de mão de obra especializada em uma área com grande demanda na região.

As inscrições serão realizadas entre os dias 22 e 25 de junho, até às 18h, na Câmara Municipal de Ji-Paraná.

O curso será dividido em duas etapas: aulas teóricas e aulas práticas. A Escola de Gestão Pública Municipal será responsável pelo apoio à capacitação, fortalecendo as ações de formação profissional desenvolvidas pela administração municipal.

Para garantir uma experiência completa aos participantes, a Semosp e a Semagri disponibilizarão os maquinários que serão utilizados durante as atividades práticas. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) cederá o espaço destinado às aulas de campo e treinamentos práticos.

O prefeito Affonso Cândido destacou a importância de iniciativas que promovam capacitação e geração de oportunidades para a população.

“Estamos trabalhando para criar oportunidades reais de qualificação profissional. Esse curso representa uma chance para que muitas pessoas adquiram conhecimento, se aperfeiçoem e estejam mais preparadas para conquistar uma vaga no mercado de trabalho”, afirmou.

A expectativa é que a capacitação contribua para a formação de novos profissionais qualificados, atendendo à demanda crescente por operadores de máquinas pesadas nos setores da construção civil, agricultura e serviços.

As vagas são limitadas e os interessados devem procurar a Câmara Municipal dentro do período de inscrições para garantir a participação.