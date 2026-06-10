Prefeitura abre o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de profissionais da saúde

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 09h18

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), abre o Processo Seletivo Simplificado nº 001/SEMSAU/2026 para a contratação de profissionais da saúde.

São 20 cargos de nível superior e técnico, com vagas imediatas e cadastro reserva, para atuação na Atenção Básica, na Média e Alta Complexidade e na Vigilância em Saúde.

Cargos de Nível Superior: Médico Clínico Geral, Enfermeiro (e especialidades), Odontólogo, Fisioterapeuta, Bioquímico Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Pedagogo e Engenheiro Civil.

Cargos de Nível Técnico: Técnico de Enfermagem, Técnico de Saúde Bucal, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia e TARM.

Inscrições: de 05 a 11 de junho de 2026

100% online e gratuitas

Acesse o edital completo e inscreva-se: https://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/novo/EXECUTIVO/teste-seletivo/seletivos/2026/57

Fique atento a todos os requisitos, prazos e documentos exigidos no edital. A leitura completa é responsabilidade do candidato.

Faça parte de quem cuida de Ariquemes.