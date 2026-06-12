O TEMPO E A TEMPERATURA: sexta-feira (12) com pancadas de chuva no Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 12/06/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte nesta sexta-feira (12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica pancadas de chuva em grande parte da região.

Os maiores volumes de precipitação são esperados para áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e do norte do Pará, onde as chuvas podem vir acompanhadas por trovoadas isoladas ao longo do dia. No Acre e em Rondônia, a previsão também é de chuva, mas de forma mais isolada e com menor intensidade.

Já no Tocantins, o tempo permanece firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva significativa. Em algumas localidades do estado, a atuação do ar seco favorece a ocorrência de névoa seca, especialmente durante a tarde.

As temperaturas continuam elevadas em toda a região. Entre as capitais, a mínima prevista é de 23°C em Rio Branco e de 24°C em Boa Vista e Macapá. Já as máximas podem alcançar os 35°C em Palmas e os 34°C em Belém.

O Inmet também mantém alertas para chuvas intensas em áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Nessas localidades, as precipitações podem ser acompanhadas por ventos de até 100 km/h, com risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações da Defesa Civil.

A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%, com os maiores índices registrados nas áreas sob influência das chuvas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).