Mulher é presa acusada de tráfico de drogas em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 07/06/2026 às 09h50

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde deste sábado (6), no bairro Primavera, em Ji-Paraná.

De acordo com a corporação, a guarnição vinha recebendo, há vários dias, denúncias anônimas informando que uma residência estaria sendo utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes. As informações apontavam ainda que o imóvel seria ligado a uma facção criminosa e funcionaria como uma “boca de fumo” na região.

Diante das denúncias, os policiais militares intensificaram o patrulhamento e as diligências nas proximidades do endereço informado. Durante a averiguação, a equipe constatou a existência de uma pichação com referência a uma organização criminosa na parede externa da residência, fato que reforçou as suspeitas.

Ao ser abordada pelos militares, a moradora apresentou forte nervosismo e, segundo a ocorrência, admitiu espontaneamente que estava comercializando drogas no local. Ela relatou que teria iniciado a atividade ilícita devido a dificuldades financeiras e à necessidade de sustentar os filhos.

Ainda conforme a ocorrência, a própria suspeita indicou o esconderijo onde mantinha o entorpecente. Em uma viga da residência foi localizada uma pedra de substância semelhante ao crack, pesando aproximadamente 25 gramas. Segundo os policiais, a quantidade apreendida poderia ser fracionada em mais de uma centena de porções destinadas à venda.

Questionada sobre a origem da droga, a mulher informou que adquiriu o entorpecente de um fornecedor cujo nome não revelou, alegando medo de represálias.

Diante da confissão, da apreensão da droga e dos indícios do crime de tráfico de entorpecentes, a suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.