Maior concurso leiteiro de Rondônia começa com disputa acirrada na 38ª Expocol

Por Mario Quevedo / RondoniaDinamica

Publicada em 11/06/2026 às 14h10

Um dos eventos mais aguardados da 38ª Expocol já está em andamento. O Concurso Leiteiro, considerado o maior de Rondônia, iniciou oficialmente sua fase de avaliações e já apresenta uma disputa equilibrada entre os principais concorrentes na categoria vacas.

Realizado dentro da programação da Expocol, em Colorado do Oeste, o concurso reúne neste ano 19 produtores rurais e 22 animais, sendo 12 vacas e 10 novilhas. A competição é uma das mais tradicionais da feira e tem como objetivo valorizar os produtores, incentivar o melhoramento genético dos rebanhos e destacar o potencial da pecuária leiteira regional.

Após a esgota dos animais, realizada na quarta-feira (10), a primeira ordenha ocorreu nesta quinta-feira (11) e trouxe os primeiros resultados da disputa. Na categoria vacas, a liderança ficou com a vaca Alagada, da raça Girolando, pertencente ao produtor João Gabriel Brito, de Cerejeiras. O animal produziu 29,2 quilos de leite, garantindo a primeira colocação nesta etapa inicial.

A vantagem, porém, é mínima. A vaca Negona aparece logo atrás, com 29 quilos de leite, apenas 200 gramas abaixo da líder. O resultado demonstra o alto nível dos animais participantes e indica que a disputa pelo título permanece totalmente aberta.

Na terceira colocação está a vaca Paquita, que registrou produção de 26,3 quilos de leite, mantendo-se entre as candidatas a brigar pelas primeiras posições ao longo da competição.

Os números da primeira ordenha mostram que o concurso deverá ser decidido nos detalhes. Como ainda restam cinco ordenhas até o encerramento da disputa, qualquer alteração na produtividade dos animais poderá modificar a classificação geral.

Ao todo, serão realizadas seis ordenhas, com duas avaliações diárias até sábado (13). Toda a produção é acompanhada e aferida pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura, responsável pela fiscalização e pela apuração dos resultados.

Mais do que uma competição, o Concurso Leiteiro da Expocol é uma vitrine da evolução genética, do manejo e da capacidade produtiva dos rebanhos da região. A cada edição, o evento reafirma sua importância para o fortalecimento da cadeia leiteira e para a valorização dos produtores que fazem da atividade uma das bases da economia do Cone Sul de Rondônia.

Com a primeira ordenha concluída, a Alagada larga na frente, mas a pequena diferença para a Negona mostra que a corrida pelo título do maior concurso leiteiro de Rondônia está apenas começando.