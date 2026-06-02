Por Gerlen Oliveira

Publicada em 02/06/2026 às 10h52

O governo de Rondônia realiza, nos dias 1º e 2 de junho, no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Ji-Paraná, a edição 2026 dos Jogos Intermunicipais Socioeducativos (JIS). O evento, promovido através da Secretaria de Estado da Segurança Defesa e Cidadania (Sesdec), por meio da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease), reúne adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em unidades do estado e também conta com a participação de delegação convidada do estado do Acre, fortalecendo a integração e o intercâmbio de experiências entre os sistemas socioeducativos.

Instituídos oficialmente pela Fease em 2023, os Jogos Intermunicipais Socioeducativos são uma importante ferramenta de inclusão social, cidadania e desenvolvimento humano, utilizando o esporte como instrumento pedagógico para estimular a convivência saudável, a disciplina, o respeito às regras e o fortalecimento dos vínculos sociais.

MODALIDADES

Nesta edição, os adolescentes participam de competições nas modalidades de futsal, atletismo, natação, tênis de mesa e xadrez, em uma programação que busca valorizar o potencial de cada participante e promover experiências positivas de superação e trabalho em equipe.

Nesta edição, os adolescentes participam de competições nas modalidades de futsal, atletismo, natação, tênis de mesa e xadrez

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os Jogos Intermunicipais Socioeducativos representam muito mais do que uma competição esportiva. São uma oportunidade de desenvolver valores fundamentais para a vida em sociedade, como respeito, disciplina e responsabilidade. “O governo de Rondônia segue investindo em políticas públicas que promovam inclusão, cidadania e novas perspectivas para os jovens, com foco na transformação de vidas”, salientou.

INTEGRAÇÃO SOCIAL

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, ressaltou que a socioeducação é um dos pilares da política de segurança pública do estado. “Quando oferecemos oportunidades de desenvolvimento pessoal, educacional e esportivo aos adolescentes, estamos contribuindo diretamente para a construção de um futuro melhor. Os Jogos fortalecem a autoestima, estimulam a convivência coletiva e reforçam os princípios que norteiam o processo socioeducativo em Rondônia.”

A presidente da Fease, Elza Belo, destacou o papel transformador do evento na vida dos adolescentes. “Os Jogos Intermunicipais Socioeducativos têm como objetivo promover a integração social dos adolescentes, fortalecendo oportunidades de acolhimento, convivência, inclusão e ressocialização dos jovens que cumprem medidas socioeducativas no Estado de Rondônia. Além disso, a iniciativa contribui para o desenvolvimento integral dos adolescentes, por meio de ações esportivas, educativas e cooperativas que incentivam valores como respeito, disciplina, trabalho em equipe, responsabilidade e cidadania. Mais do que uma competição, este evento representa um importante instrumento de transformação social e desenvolvimento socioemocional, preparando os jovens para a construção de novos projetos de vida e para o exercício consciente da cidadania como futuros adultos da sociedade”, ressaltou.

ESPORTE COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO

Ao longo dos últimos anos, os Jogos Intermunicipais Socioeducativos têm fortalecido a integração entre as unidades de Rondônia, sendo essa uma das principais ações desenvolvidas pela Fease para promover inclusão social e ressocialização. A iniciativa está alinhada aos princípios do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), reforçando a garantia de direitos e o desenvolvimento humano dos adolescentes participantes, garantindo uma socioeducação inclusiva e transformadora, utilizando o esporte como instrumento para estimular a construção de novos projetos de vida e ampliar as oportunidades de reinserção social dos jovens atendidos pelo Sistema Socioeducativo estadual.