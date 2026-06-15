Invasão de residência após briga termina com menores agredidos e tiro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/06/2026 às 14h10

Dois menores teriam sido agredidos dentro de uma residência invadida no domingo (14), em São Felipe d’Oeste, após uma confusão que, segundo a ocorrência, começou horas antes no parque de exposições do município. O caso mobilizou a Polícia Militar e foi encaminhado à Polícia Civil para continuidade das investigações.

De acordo com o registro policial, pessoas envolvidas em uma briga anterior foram até um imóvel depois do episódio inicial. No local, o portão teria sido arrombado, e os suspeitos teriam entrado na residência sem autorização.

Durante a ação, além das agressões relatadas contra os menores, um disparo de arma de fogo teria sido feito em frente à casa. Vestígios compatíveis com o tiro foram encontrados no local.

Após diligências, a Polícia Militar localizou os suspeitos e fez a condução à Delegacia de Polícia Civil. Conforme a ocorrência, alguns envolvidos resistiram à abordagem, o que levou os policiais a utilizarem força moderada para contê-los.

A arma apontada como utilizada no disparo não foi encontrada. Uma cápsula deflagrada, no entanto, foi localizada e preservada para perícia. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.