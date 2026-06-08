Por sebrae

Publicada em 08/06/2026 às 17h01

Estão abertas as inscrições para a Béra Spark – Edição 2026, maratona de inovação rural que será realizada nos dias 9 e 10 de julho, no complexo Madeira-Mamoré, em Porto Velho, como parte da programação da 2ª AGROTEC – Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar. A iniciativa busca conectar conhecimento, criatividade e tecnologia para transformar desafios do agronegócio amazônico em soluções práticas voltadas à realidade dos produtores rurais.

Realizada pela Agência de Regulação e Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPVH), em parceria com o Sebrae em Rondônia, a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) e a Secretaria Municipal de Agricultura de Porto Velho (Semagric).

A Béra Spark promove uma imersão de dois dias em que equipes multidisciplinares trabalham de forma colaborativa para criar propostas inovadoras voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário.

Durante a maratona, estudantes, técnicos, empreendedores, startups e especialistas terão a oportunidade de atuar em equipes para analisar problemas reais enfrentados por produtores rurais e agroindústrias da região, desenvolvendo soluções de baixo custo, viáveis e com potencial de implementação no curto prazo.

Entre os principais objetivos da iniciativa estão a transformação de demandas do campo em soluções práticas, a integração entre produtores, instituições de ensino e o ecossistema de inovação, além da capacitação dos participantes para estruturar propostas com indicadores de resultado e planos de ação consistentes.

A expectativa é que a maratona deixe um legado para o território, contribuindo para a construção de uma agenda de continuidade e acompanhamento das soluções desenvolvidas, com perspectivas de implementação nos períodos de 30, 60 e 90 dias após o evento.

Premiação

As três melhores propostas serão premiadas com base em critérios como clareza, viabilidade, impacto e capacidade de teste das soluções apresentadas.

1º lugar: R$ 2.500

2º lugar: R$ 1.500

3º lugar: R$ 1.000

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas de 1º de junho a 6 de julho de 2026 e a programação do evento está disponível no site em: Programa Béra Spark 2026.

Mais informações sabre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).