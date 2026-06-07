Homem é morto com várias facadas na zona leste de Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 07/06/2026 às 10h00

Um crime brutal foi registrado na noite deste domingo na Rua do Açaí, bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho. Um homem identificado como Francisco de 50 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência, vítima de um homicídio marcado pela violência empregada pelos autores.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, moradores da região acionaram as forças de segurança após perceberem uma movimentação suspeita na casa da vítima. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram Francisco Nonato já sem vida. As primeiras apurações apontam que a residência teria sido invadida por criminosos que atacaram o morador de forma violenta.

De acordo com os levantamentos realizados pela perícia criminal, a vítima apresentava diversas lesões provocadas por arma branca. Os peritos constataram que Francisco sofreu golpes na região da cabeça e também teve ferimentos graves no pescoço. Durante os trabalhos técnicos, foram identificados indícios de que o homem tentou se defender dos agressores antes de ser dominado.

Ainda conforme a perícia, existem evidências de que houve luta corporal entre a vítima e os suspeitos dentro do imóvel. Marcas espalhadas pela residência reforçam a hipótese de que Francisco tentou resistir ao ataque, mas acabou sendo morto pelos invasores. A motivação do crime ainda é desconhecida e passa a ser investigada pelas autoridades competentes.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime até a conclusão dos trabalhos periciais. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames. A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) deverá conduzir as investigações para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do homicídio.