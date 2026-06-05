Guaporé FC mantém invencibilidade na Série D e entra para grupo seleto entre 96 clubes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 15h09

O desempenho do Guaporé Futebol Clube no Campeonato Brasileiro Série D continua rendendo marcas expressivas para a equipe de Rolim de Moura. Entre os 96 participantes da competição nacional, o clube rondoniense integra um grupo restrito formado por apenas cinco equipes que ainda não foram derrotadas.

A campanha invicta coloca o Guaporé FC em evidência dentro do torneio e reforça a consistência apresentada pela equipe ao longo da disputa. Os resultados conquistados até o momento refletem o trabalho desenvolvido pelo elenco e pela comissão técnica durante a competição.

Segundo o clube, a trajetória construída na Série D é fruto de dedicação, empenho e do comprometimento de um grupo que entra em campo buscando sempre o melhor resultado possível. A invencibilidade alcançada até aqui representa mais um capítulo importante na história da agremiação.

Representando Rondônia no cenário nacional, o Guaporé FC segue sua caminhada na competição mantendo o foco nos próximos compromissos. A equipe destaca o orgulho de defender as cores do estado e de contar com o apoio de sua torcida ao longo da campanha.