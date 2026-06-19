Por IG

Publicada em 19/06/2026 às 10h58

Giovanna Antonelli revela segredo e dispara: "Às vezes respondo"

Atriz pegou seus seguidores de surpresa ao expor seus hábitos mais particulares e admitiu o que gosta de fazer no dia a dia

Giovanna Antonelli voltou a chamar a atenção dos internautas após compartilhar um novo vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (18). A atriz divertiu os seguidores ao fazer uma brincadeira para lá de inesperada sobre o próprio comportamento no dia a dia, quando não está diante das câmeras.

Bem-humorada, a artista mostrou que também passa por situações comuns da rotina e arrancou risadas dos fãs com a publicação, que rapidamente repercutiu entre seus admiradores.

Na publicação, feita em seu perfil pessoal no Instagram, a famosa surgiu tranquila, deitada e segurando um pequeno microfone. Giovanna Antonelli fez uma observação bem-humorada sobre suas diferentes formas de se comunicar, que muitas pessoas não conhecem.

“Tenho três personalidades: falo muito, falo pouco e falo sozinha. Às vezes até respondo”, declarou a atriz. Já na legenda da publicação, ela aproveitou para questionar os seguidores se eles também se identificavam com a situação.“Vocês são assim também?”, indagou.

Como era de se imaginar, o vídeo gerou grande interação entre fãs e amigos da artista, que fizeram questão de deixar comentários relatando situações semelhantes e entrando na brincadeira de Giovanna.

"Eu faço isso também e também dou risada sozinha. Lembro de algo, tipo, do nada e pronto, tô rindo. São essas loucuras que deixam a vida mais leve e divertida", afirmou uma. "O pior é discutir em pensamento!!!!!", comentou outra. "Super falo sozinha e, claro, sempre me respondo! Sem contar os momentos filosóficos... Altas considerações", destacou uma terceira.

Giovanna Antonelli viverá estelionatária em nova temporada de "Tremembé".

Embora tenha uma vida bastante agitada, a atriz faz questão de se manter ativa nas redes sociais, onde compartilha conteúdos relacionados à rotina pessoal, à carreira e ao empreendedorismo.

Atualmente, a profissional divide os mais variados temas em seu perfil, incluindo projetos profissionais, viagens, momentos em família e, às vezes, até mesmo reflexões mais profundas sobre comportamento.