Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 08h26

Os trabalhos não param em Espigão d’Oeste! A equipe da SEMADER iniciou nesta semana os serviços de recuperação e manutenção das vias rurais no setor Rei Davi, garantindo melhores condições de tráfego para produtores, moradores e o transporte da produção agrícola.

As ações fazem parte do cronograma de melhorias das estradas vicinais do município, que segue de forma planejada e contínua. O objetivo é assegurar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para as famílias que vivem no campo, além de fortalecer o escoamento da produção rural.

De acordo com o planejamento da Prefeitura de Espigão d’Oeste, até o mês de outubro todas as comunidades rurais do município serão atendidas pelos serviços de recuperação e manutenção das estradas.

Prefeitura de Espigão d’Oeste trabalhando para fortalecer o campo e garantir desenvolvimento para todos.