Equipe da iluminação reforça segurança e melhora visibilidade em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 08h54

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou na noite de terça-feira (9) os trabalhos de manutenção e melhoria da iluminação pública em diferentes pontos do município. A ação, realizada durante o período noturno, integra o cronograma contínuo de serviços voltados à segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida da população.

As equipes executaram a troca de lâmpadas, revisão de luminárias e testes de novos equipamentos em vias e espaços públicos estratégicos da cidade. O objetivo é garantir maior visibilidade para motoristas, ciclistas e pedestres, contribuindo diretamente para a prevenção de acidentes e proporcionando mais tranquilidade aos moradores que circulam pelas ruas durante a noite.

Entre os locais atendidos estiveram a pista de caminhada da avenida Vitória Régia, no bairro São Bernardo, onde foi realizada a revisão completa das luminárias de LED; a rua José Eduardo Vieira, no bairro Nova Brasília, que recebeu a instalação de luminárias de 100 watts para testes de eficiência; e a rua Valdomiro Gonçalves, no bairro Alto Alegre, contemplada com manutenção nas luminárias de vapor de sódio.

O prefeito Affonso Cândido destacou que os investimentos em iluminação pública fazem parte de um conjunto de ações que visam fortalecer a segurança e promover mais bem-estar à população.

“Uma cidade bem iluminada significa mais segurança, mobilidade e tranquilidade para quem circula pelas ruas diariamente. Estamos trabalhando para ampliar e modernizar a iluminação pública em todas as regiões, levando mais eficiência e dignidade para a população”, afirmou.

A administração municipal reforça que os serviços de manutenção da iluminação pública seguem sendo realizados de forma permanente, atendendo às demandas da comunidade e garantindo o pleno funcionamento dos pontos de luz em toda a cidade.

A população também pode colaborar com o trabalho da Semosp, informando locais com lâmpadas apagadas ou que necessitem de manutenção. Os atendimentos são realizados pelo WhatsApp: (69) 99289-1163.