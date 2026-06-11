Ecopontos vão ampliar opções de descarte e reforçar limpeza urbana na capital

Por Renata Beccária

Publicada em 11/06/2026 às 12h02

Descartar um sofá velho, uma geladeira quebrada ou outros objetos de grande porte ainda é uma dificuldade para muitos moradores de Porto Velho. Sem um local apropriado para receber esses materiais, parte desses resíduos acaba abandonada em terrenos baldios, córregos e áreas públicas da cidade.

Como alternativa para enfrentar esse problema, a Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), desenvolve um projeto para a implantação de ecopontos destinados ao recebimento de resíduos de grande volume.

A primeira etapa prevê a instalação de duas unidades com capacidade para atender moradores em um raio de aproximadamente 1,5 a 2 quilômetros. Os espaços serão destinados ao recebimento de materiais que não são recolhidos pela coleta domiciliar. O projeto tem como referência experiências já implantadas em municípios de Rondônia, entre eles Ariquemes, que já conta com estruturas semelhantes em funcionamento.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa um importante avanço nas ações de limpeza urbana e preservação ambiental da capital.

“Hoje, muitos desses materiais acabam sendo descartados de forma irregular por falta de uma alternativa adequada. Com os ecopontos, queremos oferecer à população uma solução prática e acessível, reduzindo os impactos ambientais, protegendo nossos córregos e espaços públicos e fortalecendo os serviços de limpeza urbana em toda a cidade”.

Para Léo Moraes, a iniciativa representa um importante avanço nas ações de limpeza urbana

A implantação dos ecopontos também está alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, que estabelece diretrizes para a gestão e o gerenciamento adequado dos resíduos no país.

De acordo com o diretor da Diretoria de Saneamento Básico (Desab), Marcelo Barroso, engenheiro civil e doutor em saneamento, os ecopontos vão ampliar as opções de descarte disponíveis para a população.

“A ideia é oferecer à população um local adequado para o descarte desses resíduos, que muitas vezes acabam sendo abandonados de maneira irregular”.

Atualmente, equipes técnicas realizam o levantamento das áreas que poderão receber as unidades. A definição dos locais considera critérios técnicos, além da facilidade de acesso para os moradores que utilizarão os futuros ecopontos.