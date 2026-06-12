Drenagem da avenida Pinheiro Machado entra na reta final e corrige problema histórico na região

Por Thaís Alves

Publicada em 12/06/2026 às 09h22

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está finalizando uma importante obra de drenagem na avenida Pinheiro Machado, no trecho entre as ruas Venezuela e México.

A intervenção foi executada para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais e solucionar problemas recorrentes enfrentados por moradores e condutores que trafegam pela região diariamente.

Os serviços contemplaram a implantação de um novo sistema de drenagem, com a construção de cinco caixas coletoras com dimensões internas de 1,20 metro por 1,20 metro, uma caixa de passagem de 1,50 metro por 1,50 metro e outras seis caixas coletoras e de passagem com dimensões internas de 1,50 metro por 1,50 metro.

Também foram instalados 33 metros de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) com diâmetro de 0,60 metro e 303 metros de BSTC com diâmetro de 0,80 metro, totalizando 336 metros de rede de drenagem em solo laterítico.

A previsão é que os serviços de drenagem sejam concluídos nesta quarta-feira (10), podendo ocorrer intervenções complementares caso sejam identificadas necessidades técnicas durante a etapa final da obra.

Após a conclusão da drenagem, as equipes realizarão ainda um ajuste de greide na confluência da avenida Pinheiro Machado com a rua México. O serviço irá corrigir um desnível antigo existente na esquina, originado por uma imperfeição remanescente de obras de terraplenagem e pavimentação executadas anteriormente.

O prefeito Léo Moraes destacou que a intervenção atende a uma demanda antiga da população e faz parte do planejamento da gestão para solucionar problemas estruturais em diversos pontos da cidade. “Estamos trabalhando para resolver situações que há anos impactam a vida dos moradores. Essa obra na avenida Pinheiro Machado é mais do que uma intervenção de drenagem; é um investimento em segurança, mobilidade e qualidade de vida. Nosso compromisso é seguir levando infraestrutura de qualidade para todas as regiões de Porto Velho, com ações que gerem resultados duradouros para a população”.

Para o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, a conclusão da obra representa mais um avanço no compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade urbana e da infraestrutura da capital.

“Estamos entregando uma solução definitiva para um problema que há anos causava transtornos à população. Esse trabalho vai melhorar o escoamento das águas, proporcionar mais segurança para quem trafega pela região . Nosso compromisso é continuar investindo em obras estruturantes que tragam benefícios duradouros para a cidade”, destacou o secretário.

Com a finalização dos serviços, a expectativa é reduzir significativamente os impactos provocados pelas chuvas, proporcionando melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para moradores, comerciantes e motoristas que utilizam diariamente a avenida Pinheiro Machado.