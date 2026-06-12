Corumbiara recebe 4º Leilão “Lutando Pela Vida” em apoio ao São Daniel Comboni

Por GILIANE PERIN

Publicada em 12/06/2026 às 09h01

A comunidade de Corumbiara se prepara para mais uma edição do tradicional evento beneficente em prol da saúde regional. O 4º Leilão “Lutando Pela Vida” do São Daniel Comboni será realizado neste próximo final de semana, dia 14 de junho, a partir das 10h, no Salão da Igreja Matriz do município.

“O evento, que já se consolidou como uma das principais ações solidárias de Rondônia, tem como objetivo arrecadar recursos para fortalecer os serviços oferecidos pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), referência na prevenção ao câncer e no suporte a pacientes em tratamento oncológico no interior do estado”, destaca a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini.

Além do leilão, os participantes poderão desfrutar de um almoço especial, reforçando o caráter comunitário e colaborativo da iniciativa. A organização destaca que toda a renda será destinada ao apoio de pacientes e à manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Com a expectativa de reunir moradores de Corumbiara e de toda a região, o leilão reforça a importância da solidariedade para a continuidade de projetos sociais essenciais à população rondoniense.

“Nós queremos agradecer aos parceiros que tanto se dedicam para que os leilões em Corumbiara sejam sempre um sucesso. Nosso agradecimento especial ao Joycemar Coelho Flamini e ao Wilson Crist, que sempre tomam a frente. Eles dão uma pausa na sua própria rotina diária para se dedicarem desde a captação do gado até a realização do leilão, no dia agendado”, agradeceu a coordenadora da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha).