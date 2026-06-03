Corre de Domingo terá percurso de 5 km e promete reunir moradores de Jaru em evento gratuito

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/06/2026 às 14h10

A população de Jaru e municípios da região terá a oportunidade de participar, no próximo dia 21 de junho, de um evento voltado à prática esportiva, ao lazer e à convivência social. Com início previsto para as 17h, o Corre de Domingo será realizado na Praça da Avenida Dom Pedro I, no Setor 05, com percurso aproximado de cinco quilômetros e participação gratuita.

Idealizado para incentivar hábitos saudáveis e estimular a atividade física, o evento foi criado para reunir pessoas de diferentes faixas etárias em um ambiente familiar, marcado pela integração entre amigos, familiares e participantes da comunidade. A programação contará com música e atividades voltadas à promoção do bem-estar e da diversão.

Segundo a organização, não é necessário ter experiência em corridas para participar. A proposta é incentivar a movimentação e a busca por objetivos pessoais, independentemente do ritmo ou do nível de preparo físico de cada participante.

Os organizadores afirmam que a iniciativa foi planejada para proporcionar uma experiência de superação e convivência. Em manifestação divulgada para o evento, destacaram que a proposta vai além da competição e está relacionada à saúde, à criação de novas amizades e ao incentivo para que cada participante desafie os próprios limites. De acordo com a organização, a expectativa é que a primeira edição marque o início de uma tradição no município.

O Corre de Domingo acontecerá em 21 de junho, às 17h, na Praça da Avenida Dom Pedro I, localizada no Setor 05 de Jaru. Ao convidar a população para participar, os organizadores reforçaram o convite para que amigos e familiares acompanhem a atividade e compartilhem a experiência.