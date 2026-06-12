Confira a programção da 37ª Expoagro, um dos principais eventos do agronegócio de Rondônia

Por ROLNEWS

Publicada em 12/06/2026 às 09h08

Garanta seu passaporte da Expoagro; público pode parcelar o valor em até três vezes no cartão; alta procura pode provocar reajuste a qualquer momento.

A contagem regressiva para a 37ª edição da Expoagro já começou, e quem ainda não garantiu o passaporte para o evento precisa ficar atento. A Associação Rural de Rolim de Moura (ASROLIM) alerta que o lote atual pode virar a qualquer momento devido à grande procura pelos ingressos.

Atualmente, o passaporte está sendo comercializado por R$ 220, com possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito, condição que tem atraído o público interessado em participar da maior festa agropecuária da região.

Segundo a organização, a recomendação é que os interessados não deixem a compra para a última hora. Com a proximidade do evento e o aumento da procura, a mudança de lote pode ocorrer sem aviso prévio, resultando em aumento no valor dos passaportes.

A Expoagro é considerada um dos principais eventos do agronegócio de Rondônia, reunindo tradição, entretenimento, rodeio, exposições, negócios e grandes shows nacionais.

Programação de shows da 37ª Expoagro:

04 de agosto – Leonardo

06 de agosto – Diego & Arnaldo

07 de agosto – Bruno & Marrone

08 de agosto – Ana Castela

A orientação da organização é para que o público aproveite o valor vigente e garanta o acesso antecipado a todos os dias da feira.

Com expectativa de recorde de público, a 37ª Expoagro promete entrar para a história como uma das maiores edições já realizadas em Rolim de Moura.

Passaporte: R$ 220,00

Parcelamento: até 3x no cartão

Alerta: valor sujeito à virada de lote a qualquer momento.