COMTRAN intensifica ações de sinalização viária e reforça critérios técnicos para implantação de redutores de velocidade

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 14h51

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN), segue realizando ações contínuas de melhoria da sinalização viária em diversos pontos da cidade, com o objetivo de promover mais segurança, organização e mobilidade para motoristas, ciclistas e pedestres.

As equipes da COMTRAN têm intensificado os serviços de revitalização da sinalização horizontal, com a pintura de faixas de pedestres em locais estratégicos do município.

Os trabalhos foram executados em frente ao Hospital Regional Perpétuo Socorro, na Creche Municipal EMEI Professora Zuleide Costa de Assumpção, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Associação dos Idosos, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), além das escolas Irmã Hilda, no bairro Santa Luzia, e Maria Liberty de Freitas, no bairro Jardim das Esmeraldas.

De acordo com a coordenação da COMTRAN, os serviços de revitalização da sinalização horizontal e vertical terão continuidade nos próximos dias, contemplando outros pontos da cidade que necessitam de manutenção e adequações.

Paralelamente, a equipe também realiza a substituição de placas danificadas e atende demandas encaminhadas por gestores de unidades escolares, instituições de saúde e moradores, visando garantir melhores condições de segurança viária em diferentes regiões do município.

Implantação de quebra-molas exige estudos técnicos

A COMTRAN também esclarece à população sobre os critérios legais e técnicos necessários para a implantação de redutores de velocidade do tipo quebra-molas, frequentemente solicitados pelos moradores.

Conforme explica o coordenador da COMTRAN, Ronie Von Barros, a legislação brasileira estabelece regras específicas para a instalação desses dispositivos. O artigo 94, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), determina que a utilização de ondulações transversais como redutores de velocidade somente pode ocorrer em situações especiais, devidamente fundamentadas por estudos técnicos de engenharia de tráfego e em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Esses estudos são indispensáveis para comprovar a existência de riscos de acidentes e a insuficiência de outras medidas preventivas, como reforço da sinalização, campanhas educativas e ações de fiscalização.

“O quebra-molas é considerado uma medida de último recurso. Antes de sua implantação, é necessário realizar uma avaliação técnica criteriosa para garantir que a solução seja adequada, necessária e esteja em conformidade com a legislação vigente”, destacou o coordenador.

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da COMTRAN, reafirma seu compromisso com a promoção de um trânsito mais seguro, organizado e eficiente, desenvolvendo ações pautadas na legislação e priorizando iniciativas que contribuam para a preservação da vida e para a melhoria da mobilidade urbana no município.