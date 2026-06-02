Com apoio da CBF, FFER Academy investe na formação de novos árbitros em Rondônia

Por FFER

Publicada em 02/06/2026 às 08h52

Está tudo pronto para o início do curso de formação para novos árbitros em Rondônia, com o calendário mais recheado com jogos promovidos pela Federação de Futebol do Estado Rondônia e também das competições nacionais, a arbitragem de Rondônia também precisa ampliar seu quadro de árbitros aptos para conduzir partidas do futebol profissional em Rondônia. Dessa forma o Presidente da FFER Heitor Costa e o vice Bruno Costa se reuniu com os diretores da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra presidente da CA/CBF e o diretor de arbitragem Netto Góes.

Durante o encontro o prisidente Heitor Costa citou a importância ampliar e gerar oportunidades de capacitação e qualificação em Rondônia, "temos que incentivar e gerar oportunidades, assim estamos focados no curso de arbitragem que é uma oportunidade de gerar a capacitação e formaçao de novos árbitros, trabalhamos bastante para conseguir fortalecer nosso futebol, aumentando a participação dos nossos filiados em competições nacionais e também com nossas competições, atualmente temos 25 competições, então são muitos jogos, por isso precisamos ampliar nosso quadro de árbitros e continuar qualificando nossa arbitragem", ressaltou Heitor Costa.

Para o vice presidente da FFER e diretor da CBF, Bruno Costa, o curso de arbitragem da FFER Academy é uma oportunidade que o futebol de Rondônia conquistou, "pra quem acompanha futebol ou simplesmente pesquisar, nossos árbitros estão cada vez mais transitando no cenário nacional, pra se ter uma ideia, na final da Copa Verde temos dois árbitros escalados, o Joverton assistente número 02 e o Marcos Monteiro como quatro árbitro, temos árbitros Brasileiro Série A, Série B, Série C e na Série D, ou seja, é um cenário de muitas oportunidades, a arbitragem de Rondônia hoje está entre as melhores do país, é uma conquista nossa do nosso futebol. Agora com o apoio da CBF do Cintra e do Netto vamos formar novos árbitros para o mercado futebol absorver esses novos talentos", frisou Bruno.

De acordo com a CBF, a meta para 2026 é promover mais de 200 árbitros e assistentes de todo o Brasil, maioria jovens de até 30 anos. Atualmente, o quadro nacional de arbitragem conta com 927 profissionais envolvidos, sendo 734 árbitros de linha e assistentes. A promoção de mais de 200 nomes desejada pela direção da comissão nacional vai obedecer a critérios de observação e indicação de federações. A ideia da CBF é também criar uma escola nacional de árbitros, com cada federação estadual promovendo o ensino e um ranqueamento de seus filiados.