Cleo Pires relembra assédio durante novela América:

Por IG

Publicada em 10/06/2026 às 11h51

Cleo Pires, de 43 anos, relembrou os episódios de assédio que enfrentou durante a exibição da novela América, da Globo, em 2005. Em entrevista ao podcast OdeioCinema, a atriz revelou que, além de sofrer abordagens invasivas e comentários machistas, também foi alvo de críticas por reagir situações.

A artista comentou o impacto que a personagem Lurdinha, que marcou sua estreia nas novelas, teve em sua vida pessoal. Segundo Cleo, a grande projeção nacional conquistada com o papel trouxe consequências negativas fora das telas.

Após o sucesso da trama, a atriz passou a ser frequentemente alvo de comentários sexistas e comportamentos inadequados. No entanto, ela afirma que nunca aceitou esse tipo de abordagem e costumava responder aos agressores.

"Eu não gostava de ser assediada. Não gostava quando algum homem falava uma idiotice para mim no meio da rua, então era bem grossa"Cleo Pires

A filha de Glória Pires e Fábio Jr. ainda destacou que era constantemente criticada por sua postura diante das abordagens invasivas e violentas. Segundo Cleo, à época, suas reações também eram detonadas pela imprensa.

"Falava isso abertamente para a imprensa, que achava que eu era uma escrota por causa disso. Eu estava apenas reagindo a um assédio. Não é porque sou famosa que tenho que aceitar ser assediada", disse.

Por fim, a atriz destacou que nunca tolerou comportamentos desrespeitosos e explicou como costumava confrontar as pessoas que faziam comentários inadequados. "Nunca gostei dessas coisas. Eu sempre olhava e falava: 'Oi, tudo bem?'. A pessoa falava um negócio e eu falava: 'Pois não? O que você falou? Não entendi'. Por que você tem que ficar calada para isso? O erro é seu de reagir? Eu tratava os idiotas como idiotas", concluiu.

Personagem polêmica

Lurdinha foi uma das personagens mais polêmicas de “América”. A história da jovem, interpretada por Cleo Pires, girava em torno de um romance proibido com Glauco, vivido por Edson Celulari.

O casal, que tinha uma diferença de idade de aproximadamente 30 anos, começou o romance de forma discreta, enquanto o empresário ainda era casado e a jovem era uma das melhores amigas de Raíssa, filha dele. As moças tinham praticamente a mesma idade, e o bordão “tio”, usado por Lurdinha para se referir a Glauco, virou febre no Brasil.

A história do casal foi marcada pela coragem da jovem, que ousou enfrentar as críticas de pessoas que acreditavam que ela estava interessada apenas no dinheiro do empresário, bem como pelos problemas familiares e sociais que o romance trouxe para a vida de Glauco.

No final do folhetim, o amor entre o casal se mostrou sólido, apesar de ter ascendido debates acalorados sobre casais com grande diferença geracional.