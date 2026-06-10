Após aproximação com Vini Jr., Virginia reage: “Negue até morrer”

Por IG

Publicada em 10/06/2026 às 11h49

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais e entrou novamente para os assuntos mais comentados desta terça-feira (9). A influenciadora e empresária chamou a atenção dos seguidores ao publicar um vídeo enigmático em meio aos rumores de uma possível reaproximação com Vini Jr.

Na publicação, a influenciadora aparece dublando um áudio da personagem Laureta, interpretada por Adriana Esteves na novela 'Segundo Sol', da TV Globo. A fala faz referência a uma pessoa que insiste em negar uma situação até o último instante, detalhe que foi suficiente para despertar a curiosidade dos fãs.

O conteúdo foi interpretado por muitos internautas como uma possível indireta relacionada aos boatos envolvendo o craque da seleção brasileira. Como era de se esperar, a postagem viralizou e não passou despercebida pelos admiradores da empresária, que lotaram os comentários com teorias sobre sua vida amorosa.

Sem explicar o contexto da gravação, Virginia apenas reproduziu a fala da vilã: “Negue e faça que nem Judas. Negue, negue, negue e no final negue. Negue até morrer e, se ele perguntar alguma coisa, faça cara de surpresa: ‘Hã?’”.

Assim como em outras ocasiões, isso foi o suficiente para movimentar os comentários e levantar inúmeros questionamentos sobre um possível recado nas entrelinhas.

Isso porque a repercussão acontece após veículos brasileiros e internacionais noticiarem que Virginia e Vini Jr. teriam voltado a se aproximar de forma discreta.

Os boatos apontam que os dois teriam se encontrado nos Estados Unidos. As especulações ganharam força nas redes sociais e alimentaram os burburinhos sobre uma eventual reconciliação.

Virginia e Vini Jr.

Vale destacar que a história entre os famosos começou a ganhar destaque em julho de 2025, quando a influenciadora marcou presença na festa de aniversário de 25 anos do atleta, no Rio de Janeiro.

Alguns meses depois, o casal oficializou o romance com uma publicação conjunta nas redes sociais após uma viagem a Mônaco.