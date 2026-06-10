Classificados em processo seletivo têm até o dia 19 de junho para apresentar documentos

Por Jairo Ardull

Publicada em 10/06/2026 às 14h23

Segue até 19 de junho o prazo para os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), aberto em abril de 2026, apresentarem os documentos para contratação imediata pela Prefeitura de Ji-Paraná. PSS foi destinado para suprir vagas na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Serão preenchidos cargos para assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico (clínico geral), odontólogo, técnico em enfermagem e técnico em saúde bucal. Ao todo, são convocados 171 profissionais. O edital de convocação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) foi publicado em 8 de junho.

“O processo seletivo é a forma mais rápida para contratarmos profissionais para atender na rede de saúde municipal. Nossa demanda cresce a cada dia, por isso, é preciso termos profissionais qualificados para cuidar da nossa população”, afirmou o prefeito Affonso Cândido (PL).

A seleção foi realizada em etapa única, por meio de análise de currículo e títulos, levando em consideração a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos. Os classificados serão contratados por prazo determinado de até 12 meses, podendo haver prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

Segundo o secretário da Semad, Robson Pereira Gama, os candidato deverão apresentar os documentos exigidos na Gerência Geral de Recursos Humanos (GGRH), instalada no Palácio Urupá, sede da Prefeitura de Ji-Paraná, na avenida 2 de Abril, nº. 1701, bairro Urupá, de segunda à sexta-feira, no período das 7h30 às 13h30.

Os cargos são oferecidos para cumprir escala de trabalho no Hospital Municipal Dr. Claudionor do Couto Roriz (1º distrito), Unidade de Pronto Atendimento Ana Beatriz Oliveira da Silva (2º distrito) e nas 11 unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade e dos distritos de Nova Londrina e Nova Colina.