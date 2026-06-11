Centro histórico se transforma em palco de cores, torcida e celebração; ruas da Copa unem tradição, patriotismo e entretenimento 

Por Jhon Silva

Publicada em 11/06/2026 às 11h44

Quem passa pelo cruzamento das avenidas Farquar e Sete de Setembro já percebe que o clima da Copa do Mundo de 2026 começou a tomar conta de Porto Velho. Cores, pinturas temáticas, bandeirolas e intervenções artísticas passaram a compor a paisagem de um dos pontos mais tradicionais da capital, marcando o lançamento oficial das Ruas da Copa.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e representantes do setor produtivo, que uniram esforços para transformar espaços públicos em ambientes preparados para receber torcedores, famílias e visitantes durante o Mundial.

Mais do que decorar ruas, o projeto busca criar pontos de encontro para a população, fortalecendo o comércio, valorizando áreas turísticas e incentivando a ocupação dos espaços públicos por meio da cultura, do lazer e da convivência.

Entre as intervenções realizadas estão pinturas temáticas nas vias, ornamentação aérea especial e obras que valorizam a identidade regional. Um dos destaques é a pintura artística desenvolvida pela artista local Jessica Ribeiro, que levou cores e elementos amazônicos para uma caixa d'água e uma escultura de arara instaladas na área do projeto.

Durante o lançamento, o prefeito Léo Moraes destacou que a proposta vai muito além do futebol. “Está muito lindo. É uma forma de cuidar melhor dos nossos espaços, resgatar o patriotismo e criar uma atividade lúdica para as famílias. Quero convidar toda a população para participar dessa festa. Teremos um imenso telão para acompanhar os jogos do Brasil, uma área de inclusão, atrações culturais, artistas locais e tantos outros serviços preparados para receber a nossa comunidade. Tudo isso só está acontecendo graças aos investimentos realizados por meio de importantes parcerias”.

O prefeito também agradeceu o apoio das instituições e empresas que contribuíram para a realização do projeto. “Quero agradecer à Fecomércio, CDL, ao setor produtivo, aos patrocinadores e à Tintas Coral por acreditarem em algo tão bonito para Porto Velho. Essa união entre poder público, iniciativa privada, cultura e terceiro setor é necessária para que grandes ações aconteçam. Faz anos que não víamos uma mobilização dessa dimensão para reunir as pessoas em torno de um momento de celebração da nossa cidade”, acrescentou.

Além da ambientação especial, a Prefeitura já anunciou a programação inicial das Ruas da Copa. No dia 13 de junho, o espaço receberá a transmissão da partida do Mundial em telão, acompanhada de atração musical. Já no dia 14, será realizada uma ação voltada aos apaixonados por futebol, com troca de figurinhas e distribuição gratuita de 100 álbuns e mil pacotes de cromos.

Outro diferencial do projeto será a realização do programa Rua de Lazer, coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), ampliando as opções de entretenimento para crianças, jovens e adultos aos finais de semana.

Durante os jogos da Seleção Brasileira, o entorno da área será interditado para garantir mais segurança e conforto ao público, permitindo que as famílias acompanhem as transmissões em um ambiente preparado especialmente para o evento.

Para o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas (Sinlojas), Diego Prado, a iniciativa representa uma oportunidade importante para movimentar a economia local. “Em nome do presidente da Fecomércio-RO, Raniery Araújo Coelho, agradecemos o convite feito pelo prefeito Léo Moraes para participar deste momento. É uma entrega bonita para a cidade e que permite às pessoas viverem o clima da Copa do Mundo. Temos um período muito importante para o comércio, com o Dia dos Namorados, as festas juninas e agora a Copa. A expectativa é que essa movimentação gera mais circulação de pessoas e fortaleça as vendas em diversos setores da nossa economia”.