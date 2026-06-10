Campus Cacoal promove 1º Seminário de Produção de Mudas de Café

Por IFRO

Publicada em 10/06/2026 às 14h48

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, realiza no dia 26 de junho o 1º Seminário de Produção de Mudas de Café. O evento faz parte das ações do Projeto Raízes: Cultivando Sustentabilidade e tem como objetivo principal fortalecer a cafeicultura e a cacauicultura regional a partir do compartilhamento de técnicas avançadas e sustentáveis de cultivo.

O Seminário acontecerá presencialmente no próprio IFRO Campus Cacoal (localizado no Km 228 da BR-364, na Zona Rural do município), com credenciamento e atividades iniciando a partir das 07h30. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas diretamente por este link no Sistema Suap.

O seminário é direcionado a um público estratégico para o desenvolvimento agrícola do estado, envolvendo produtores rurais, viveiristas, técnicos de campo da Assistência Técnica e Gerencial, além de instrutores de Formação Profissional Rural.

Para conduzir os debates e apresentar os painéis técnicos, o evento reunirá especialistas de renome local e nacional, como Renê Suaiden Parmejiani (Idaron/RO); João Maria Diocleciano (Embrapa/RO); Marciano Kaulz (IFRO Campus Cacoal); Abraão Carlos Verdin Filho (Incaper/ES); e Antônio Fernando de Souza (IFES).

Impacto nas Cadeias Produtivas Regionais

O 1º Seminário de Produção de Mudas de Café é parte do Projeto Raízes: Cultivando Sustentabilidade, uma iniciativa financiada com o suporte de Emenda Parlamentar e que reúne o esforço conjunto de diferentes instituições, públicas e privadas, para alavancar a economia rural local.

De acordo com o Coordenador do Projeto Raízes, Dierlei dos Santos, a realização deste seminário representa um marco para a consolidação das metas de desenvolvimento sustentável da região. "O Projeto Raízes tem trabalhado para trazer inovação e sustentabilidade ao campo, atuando diretamente no beneficiamento e na estruturação das cadeias produtivas do café e do cacau em Cacoal e em todo o entorno regional. Este seminário foca no primeiro e mais importante passo da lavoura: a qualidade da muda. Disseminar conhecimento técnico de ponta com o apoio de grandes parceiros é fundamental para garantir o futuro econômico e socioambiental dos nossos produtores". O evento também conecta o conhecimento gerado na academia com as demandas práticas da sociedade.

A Coordenadora do Eixo Relações com a Comunidade, Maria Cristiana de Freitas, destaca o papel transformador dessa integração. "A relevância do caráter extensionista desta ação está na capacidade de abrir as portas da instituição e criar uma ponte direta entre a pesquisa e quem está na linha de frente da produção rural. Quando o IFRO promove um espaço de diálogo prático como este seminário, ele cumpre seu papel social de transferir tecnologia, ouvir as necessidades reais da comunidade e impulsionar o desenvolvimento regional de forma participativa", faz o convite a Coordenadora.

A união de esforços é o motor do evento, que conta com a cooperação de importantes marcas e órgãos governamentais. Entre os apoiadores e parceiros oficiais estão o Senar Rondônia (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Rondônia), Sicoob Credip (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Cooperativa de Crédito Credip), Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), Idaron (Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia), Projeto Centro de Excelência do Café, JM Mudas, Nelore Agropecuária, IFES (Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Santa Teresa), Conselho Municipal de Agricultura de Cacoal, Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Serviço

Evento: 1º Seminário de Produção de Mudas de Café

Data: 26 de junho de 2026

Horário: A partir das 07h30

Local: IFRO Campus Cacoal – Km 228, Lote 2A, BR-364, Zona Rural, Cacoal/RO

Inscrições: Através do link SUAP / Eventos