Cadastro Único Itinerante leva atendimento e assistência às famílias do Setor 10

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 09h26

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES, realizou com sucesso mais uma edição do Cadastro Único Itinerante, levando atendimento mais próximo da população do Setor 10.

Durante a ação, foram realizados 33 atendimentos do Cadastro Único, incluindo atualizações cadastrais, orientações sobre programas sociais e esclarecimentos de dúvidas da comunidade.

Além dos atendimentos, a equipe promoveu a entrega de mais de 200 kits de alimentos, reforçando o compromisso da administração municipal com a segurança alimentar e o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais, garantindo mais comodidade, inclusão e cidadania para quem mais precisa.

A Prefeitura de Ariquemes segue trabalhando para aproximar os serviços públicos da comunidade e promover mais qualidade de vida para a população.