Associação Cultural Diversidade Amazônica recebe prêmio nacional por ações de preservação ambiental e cultural

Por Assessoria

Publicada em 20/06/2026 às 09h32

A Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA) conquistou reconhecimento nacional ao ser contemplada na 2ª edição do Prêmio Guardiãs da Sociobiodiversidade, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). A cerimônia de premiação aconteceu na quarta-feira, 17 de junho, em Brasília (DF).

Representando a entidade, a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, recebeu a premiação em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela associação na valorização da cultura tradicional, na preservação ambiental e no fortalecimento das comunidades quilombolas de Rondônia, especialmente da Comunidade Quilombola de Santa Cruz, localizada no município de Pimenteiras do Oeste.

A entrega do prêmio contou com a presença do ministro do Meio de Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, da deputada federal, Marina Silva, e da ministra substituta da Igualdade Racial, Bárbara Souza.

O Prêmio Guardiãs da Sociobiodiversidade reconhece iniciativas que promovem a proteção da biodiversidade brasileira, a valorização dos conhecimentos tradicionais e o fortalecimento dos modos de vida de povos e comunidades tradicionais. Nesta segunda edição, mais de 300 organizações de todo o país participaram do processo seletivo, sendo apenas 50 contempladas.

Para Andréia Machado, o reconhecimento representa uma importante conquista para a comunidade e para todos que atuam na defesa da cultura e do meio ambiente em Rondônia.

“Estou muito feliz em receber esse prêmio, que representa uma pequena semente de reconhecimento pelo modo de vida que produz saberes, conhecimentos e contribui para a proteção e o uso sustentável da biodiversidade no Brasil. É uma alegria saber que o trabalho da ACEMDA está sendo reconhecido nacionalmente”, destacou.

Desde sua fundação, a ACEMDA desenvolve projetos voltados à preservação da memória, da identidade cultural e dos conhecimentos tradicionais de comunidades quilombolas e indígenas, além de ações de educação ambiental, comunicação comunitária e fortalecimento da sociobiodiversidade amazônica.

Para Andréia Machado a conquista do prêmio reforça a relevância do trabalho realizado pela associação e evidencia a importância das iniciativas comunitárias na conservação ambiental e na valorização dos povos tradicionais da Amazônia brasileira.