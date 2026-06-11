Arraiá Jipa 2026 terá telão para transmissão do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo

Por Natália Pessoa

Publicada em 11/06/2026 às 14h12

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), preparou uma programação especial para o primeiro dia do Arraiá Jipa 2026. No sábado, 13 de junho, o Beira Rio Cultural receberá um telão para a transmissão do primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, reunindo futebol, cultura e tradição em um único espaço.

A proposta é unir duas grandes paixões dos brasileiros: a emoção de torcer pela Seleção e a alegria das festas juninas. Antes do início da programação do Arraiá Jipa, a população poderá acompanhar a partida em um ambiente preparado para receber famílias, amigos e torcedores que desejam viver juntos esse momento especial.

A transmissão acontecerá no próprio local onde será realizado o Arraiá Jipa, permitindo que o público assista ao jogo e permaneça no evento para aproveitar toda a programação preparada para a festa, que terá início logo após o encerramento da partida.

Além da transmissão em telão, o Arraiá Jipa contará com apresentações culturais, quadrilhas, atrações musicais, gastronomia típica e a participação de entidades sociais do município. A iniciativa busca promover momentos de lazer, integração e valorização da cultura popular.

A expectativa é reunir a população em uma grande celebração, transformando o Beira Rio Cultural em um espaço de encontro para quem quer torcer pelo Brasil e, na sequência, aproveitar uma das principais atrações culturais do mês de junho em Ji-Paraná.

O Arraiá Jipa 2026 será realizado nos dias 13 e 14 de junho, com entrada gratuita. A Prefeitura de Ji-Paraná convida toda a população para vestir a camisa da Seleção, reunir a família e os amigos e participar dessa programação que vai unir a emoção da Copa do Mundo e a tradição das festas juninas em um só lugar.