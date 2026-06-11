Arraiá Jipa 2026 terá show nacional de Ju Marques e promete movimentar Ji-Paraná neste fim de semana

Por Natália Pessoa

Publicada em 11/06/2026 às 09h01

Está chegando a hora de Ji-Paraná viver um grande momento de cultura, lazer e solidariedade. Nos dias 13 e 14 de junho, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural (FCJP), realiza o Arraiá Jipa 2026, evento que chega como uma novidade no calendário cultural do município, reunindo atrações para toda a família no Beira Rio Cultural.

Com entrada gratuita, a programação contará com transmissão do jogo do Brasil, apresentações culturais, quadrilhas, bandas regionais, gastronomia típica e ações solidárias. Toda a renda arrecadada com as barracas será destinada às entidades participantes, fortalecendo o compromisso social do evento.

O grande destaque da programação será o show nacional da cantora Ju Marques, que se apresenta no primeiro dia do Arraiá Jipa. Uma das artistas que mais vêm ganhando espaço no cenário musical brasileiro, Ju Marques é conhecida por sua voz marcante e interpretações que misturam sertanejo, seresta e modão. A cantora conquistou milhões de visualizações nas redes sociais e se tornou referência em releituras de sucessos nacionais e internacionais.

A apresentação da artista promete ser um dos momentos mais aguardados da festa e marca uma importante atração para Ji-Paraná, reforçando o compromisso da gestão municipal em promover eventos que valorizem a cultura, movimentem a economia local e proporcionem lazer de qualidade para a população.

O Arraiá Jipa também será uma oportunidade para reunir famílias e amigos em um ambiente de celebração, tradição e integração comunitária, unindo a torcida pela Seleção Brasileira ao clima festivo das comemorações juninas.

Além de proporcionar lazer e entretenimento, o evento fortalece ações sociais importantes no município. As entidades participantes serão responsáveis pelas barracas de alimentação e toda a renda arrecadada será revertida para o desenvolvimento de seus trabalhos junto à comunidade.

A Prefeitura de Ji-Paraná convida toda a população para participar dessa grande festa e prestigiar as atrações preparadas para os dois dias de evento.