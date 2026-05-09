Profissionais da rede municipal de educação participam de formação sobre Educação Especial Inclusiva

Por Assessoria

Publicada em 09/05/2026 às 08h31

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, promoveu na última quarta-feira (06) um encontro sobre a Educação Especial Inclusiva, que reuniu supervisores, orientadores educacionais e professores da rede pública municipal de educação.

De acordo com a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves, o objetivo do encontro foi realizar o estudo do Documento Norteador da Educação Especial, principalmente o estudo de caso, ferramenta essencial para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e que contribui para o acompanhamento pedagógico personalizado de estudantes com necessidades específicas.

Na ocasião, os profissionais também se dedicaram à análise e discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que reforça a aplicação de uma educação inclusiva, equitativa e com atendimento adequado às especificidades de cada aluno, e também da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEI), que garante o direito de alunos com deficiência, TEA e altas habilidades/superdotação à escolarização em classes comuns. “A formação segue a premissa da gestão de manter os profissionais da rede municipal de educação sempre atualizados e alinhados às práticas pedagógicas das legislações vigentes, garantindo o direito à aprendizagem de todos os estudantes e respeitando suas individualidades”, disse.