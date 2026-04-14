Zezé Di Camargo manda recado a Bolsonaro:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 14/04/2026 às 15h57

Zezé Di Camargo se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante a 86ª edição da Expogrande, tradicional evento do agronegócio realizado em Campo Grande (MS). O cantor aproveitou o momento para enviar uma mensagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Flávio comenta que o artista gostaria de falar com o pai. Em seguida, Zezé aparece destacando a importância do político. Ele afirma que o ex-presidente tem grande relevância para o país e que, durante suas viagens, percebe o quanto ele é querido por muitos brasileiros. O sertanejo também reforça que, independentemente da situação enfrentada, permanece ao lado dele.

“Primeiramente, dizer para você o quanto você é importante. Você deve ter noção disso, mas o quanto você é importante para o povo do Brasil. Viajo o país inteiro e vejo o quanto você é amado pelas pessoas, verdadeiramente. Queria te dizer que, independente das circunstâncias, a gente está com você”.

Essa não é a primeira demonstração pública de apoio. Desde a primeira candidatura de Bolsonaro, Zezé já se posicionava de forma ativa em sua defesa. No fim de 2025, inclusive, o ex-presidente entrou em contato com o cantor após uma polêmica envolvendo o SBT, evidenciando a proximidade entre os dois.