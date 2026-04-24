TRT-14 ilumina prédio e reforça campanha Abril Verde com foco na conciliação

Por CCOM/TRT-14 (Yonara Werri

Publicada em 24/04/2026 às 13h40

O prédio da Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), sediado em Porto Velho, tem chamado a atenção com a iluminação na cor verde, símbolo da campanha Abril Verde. A ação visa conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, reforçando o compromisso institucional do TRT-14 com a saúde do trabalhador.



Conciliação e saúde em pauta



De 27 a 30 de abril, o Tribunal promove uma série de atividades conduzidas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), integrando o calendário nacional de pautas temáticas da Justiça do Trabalho.



Durante a semana, terão prioridade nas audiências e tentativas de acordo os processos que envolvem:

acidentes de trabalho;



doenças ocupacionais ou profissionais;

transtornos mentais relacionados ao trabalho;

exposição a agentes nocivos;

adicionais de insalubridade e periculosidade;

estabilidade acidentária;

cumprimento de normas regulamentadoras e questões ligadas ao meio ambiente laboral.

Semana Temática da Construção Civil



Como parte da campanha, o TRT-14 promove a Semana Temática da Construção Civil, setor que concentra altos índices de acidentes. Com o lema “Construindo pontes para o consenso”, a iniciativa busca unir prevenção e conciliação para proteger vidas e fortalecer relações de trabalho, ampliando o alcance das ações e incentivando soluções consensuais em demandas desse segmento econômico.



Abril Verde: movimento nacional



O Abril Verde é um movimento nacional que busca chamar a atenção da sociedade para a importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Ao longo do mês de abril, duas datas se destacam:



7 de abril – Dia Mundial da Saúde, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

28 de abril – Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, criado pela Lei nº 11.121/2005.

Essas datas reforçam a importância da prevenção e da promoção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.



Conheça mais sobre o Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho.



Saiba como participar



Pessoas ou empresas que têm processos na Justiça do Trabalho podem pedir a inclusão de suas ações na pauta de conciliação. Para isso, basta procurar a Vara do Trabalho onde o processo está em andamento ou entrar em contato com seu advogado(a).



Outra opção é entrar em contato com a Secretaria-Geral Judiciária pelo telefone (69) 3218-6404 ou pelo e-mail [email protected] e solicitar a inclusão do processo em pauta.



Processos em grau de recurso no TRT ou no TST também podem ser incluídos, permitindo que as partes busquem uma solução consensual com a mediação da Justiça do Trabalho.



>> Seu processo é do TRT-14? Clique para incluir ele na pauta da Conciliação!



Outra forma de participação é utilizar o Balcão Virtual do TRT-14, disponível no portal institucional, ampliando o acesso e facilitando o atendimento ao público.



Foto: Luiz Alexandre)