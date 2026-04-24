TRT-14 ilumina prédio e reforça campanha Abril Verde com foco na conciliação
Por CCOM/TRT-14 (Yonara Werri
Publicada em 24/04/2026 às 13h40
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  O prédio da Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), sediado em Porto Velho, tem chamado a atenção com a iluminação na cor verde, símbolo da campanha Abril Verde. A ação visa conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, reforçando o compromisso institucional do TRT-14 com a saúde do trabalhador.

Conciliação e saúde em pauta

De 27 a 30 de abril, o Tribunal promove uma série de atividades conduzidas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), integrando o calendário nacional de pautas temáticas da Justiça do Trabalho.

Durante a semana, terão prioridade nas audiências e tentativas de acordo os processos que envolvem:
acidentes de trabalho;  

doenças ocupacionais ou profissionais;  
transtornos mentais relacionados ao trabalho;  
exposição a agentes nocivos;  
adicionais de insalubridade e periculosidade;  
estabilidade acidentária;  
cumprimento de normas regulamentadoras e questões ligadas ao meio ambiente laboral.
Semana Temática da Construção Civil

Como parte da campanha, o TRT-14 promove a Semana Temática da Construção Civil, setor que concentra altos índices de acidentes. Com o lema “Construindo pontes para o consenso”, a iniciativa busca unir prevenção e conciliação para proteger vidas e fortalecer relações de trabalho, ampliando o alcance das ações e incentivando soluções consensuais em demandas desse segmento econômico.

Abril Verde: movimento nacional

O Abril Verde é um movimento nacional que busca chamar a atenção da sociedade para a importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Ao longo do mês de abril, duas datas se destacam:

7 de abril – Dia Mundial da Saúde, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  
28 de abril – Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, criado pela Lei nº 11.121/2005.
Essas datas reforçam a importância da prevenção e da promoção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.

Conheça mais sobre o Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho.

Saiba como participar

Pessoas ou empresas que têm processos na Justiça do Trabalho podem pedir a inclusão de suas ações na pauta de conciliação. Para isso, basta procurar a Vara do Trabalho onde o processo está em andamento ou entrar em contato com seu advogado(a).

Outra opção é entrar em contato com a Secretaria-Geral Judiciária pelo telefone (69) 3218-6404 ou pelo e-mail [email protected] e solicitar a inclusão do processo em pauta.

Processos em grau de recurso no TRT ou no TST também podem ser incluídos, permitindo que as partes busquem uma solução consensual com a mediação da Justiça do Trabalho.

>> Seu processo é do TRT-14? Clique para incluir ele na pauta da Conciliação!

Outra forma de participação é utilizar o Balcão Virtual do TRT-14, disponível no portal institucional, ampliando o acesso e facilitando o atendimento ao público.

  Foto: Luiz Alexandre)

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