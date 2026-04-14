Selecionados da FFER Social treinam para enfrentar Seleção Brasileira Sub-15 em Porto Velho

Por FFER

Publicada em 14/04/2026 às 08h47

A Seleção Brasileira Sub-15 já desembarcou em Porto Velho e faz às 20h um leve treino no estádio Aluízio Ferreira, abrindo o período de treinos na capital de Rondônia, no Aluízão e também no Centro de Densenvolvimento do Futebol Heitor Costa. A seleção fará também dois amistosos com a seleção do Acre e com a seleção da FFER Social.

A partida amistosa com a seleção da FFER Social será no próximo sábado no estádio Aluízio Ferreira, o time selecionado da FFER Social inclusive já iniciou os treinamentos para encarar o selecionado brasileiro. Nem mesmo a chuva tem impedido os treinos dos jovens de Rondônia, o time foi formado durante uma seletiva de três dias em Porto Velho, com os clubes Brazuca, Gazin Porto Velho, Sport Genus e Rondoniense.

O foco do selecionado da FFER Social é total no grande desafio do dia 18 de abril, um amistoso histórico contra a Seleção Brasileira Sub-15, com os treinamentos ocorrendo até mesmo nos dias de forte chuvas, mesmo com o clima adverso, os treinos são considerados muito produtivos pela comissão técnica.

O trabalho em campo serviu para observar a adaptação e o empenho dos jovens talentos sob pressão. No momento, a comissão avalia criteriosamente o desempenho individual de cada atleta para fechar a lista final de 23 jogadores, que será oficialmente divulgada na próxima quarta-feira.