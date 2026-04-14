Regularização abre portas para agroindústrias no município

Por Jean Carla Costa

Publicada em 14/04/2026 às 11h41

A história do empreendedor Rafael Cruz, da empresa Itapajé Pescados, mostra como a regularização pode transformar um negócio. Com dois anos de empresa, ele conquistou o selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e, recentemente, o selo SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal), ampliando a venda de pescado para outros estados. “Hoje conseguimos fornecer para escolas e também vender para fora de Rondônia, sempre com qualidade”, destaca. A empresa, que gera oito empregos diretos, trabalha principalmente com tambaqui e pirarucu, fortalecendo a produção local e a agricultura familiar.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, reforça que o SIM é essencial para garantir segurança alimentar e abrir mercado aos produtores. “Nosso papel é apoiar quem quer produzir com qualidade e dentro da legalidade”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também destaca a importância do serviço para o desenvolvimento econômico do município. “Quando a gente incentiva a regularização, a gente fortalece o pequeno produtor, gera emprego e garante alimento seguro na mesa da população”.

Já a diretora do departamento, Ana Luzia Souza Barros, explica que o trabalho inclui fiscalizações periódicas nas agroindústrias, com verificação de rotulagem, validade dos produtos, sistema de produção, uso de EPIs e higienização dos ambientes. “Nosso objetivo é garantir que o consumidor receba um produto seguro e de qualidade”.

Como obter o SIM

Cadastro do estabelecimento

Entrega de documentos (CNPJ, alvará, entre outros)

Adequação do local

Vistoria técnica

Certificação (válida por 1 ano)

Base legal:

Decreto nº 020/2024/CISAN CENTRAL/RO, de 21 de março de 2024

Decreto nº 055/2024/CISAN CENTRAL/RO, de 11 de setembro de 2024

Atendimento: Rua Mário Andreazza, nº 8.072 – Bairro JK II, e-mail, [email protected]. A Semagric oferece orientação em todas as etapas para quem deseja regularizar sua agroindústria.