Gazin Porto Velho encara Amazonas FC fora de casa em duelo decisivo pela Copa Norte

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/04/2026 às 09h30

O Gazin Porto Velho Esporte Clube volta a campo nesta quarta-feira, 15 de abril, para mais um compromisso considerado decisivo pela Copa Norte. A equipe rondoniense enfrentará o Amazonas FC às 19h30, na Arena da Amazônia, em Manaus, em confronto válido por mais uma etapa da competição regional.

Tratado pelo clube como um desafio de grande importância na temporada, o duelo mobiliza a Locomotiva em busca de um novo resultado positivo fora de casa. Em publicação oficial nas redes sociais, o Porto Velho destacou a relevância da partida e reforçou o discurso de confiança no elenco para o confronto.

Segundo a manifestação divulgada pelo clube, cada lance e cada detalhe da partida podem ser determinantes para o desfecho do confronto. A equipe também ressaltou a importância da união do grupo e do apoio da torcida na caminhada pela competição.

O confronto diante do Amazonas FC será disputado na Arena da Amazônia, principal palco esportivo da capital amazonense, e integra a sequência de compromissos do Porto Velho na busca por avançar na Copa Norte.