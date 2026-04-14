Ambulatório do Cemetron: quem pode ser atendido e quais exames são realizados na unidade

Por Daiane Brito

Publicada em 14/04/2026 às 11h44

O Centro de Medicina Tropical de Rondônia oferece atendimento ambulatorial a pacientes com doenças infectocontagiosas, encaminhados pela rede pública de saúde, além de atender vítimas de acidentes com animais peçonhentos e pessoas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), sem necessidade de regulação.

A unidade é especializada no tratamento de doenças infectocontagiosas e tropicais. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, pontuou que o Cemetron é uma unidade estratégica da rede estadual e atua no enfrentamento de doenças típicas da região amazônica, desempenhando papel decisivo na vigilância, no controle e no tratamento dessas enfermidades.

COMO SER ATENDIDO:

Atendimento ambulatorial especializado

No âmbito das doenças infectocontagiosas, o Cemetron oferta atendimento ambulatorial especializado mediante encaminhamento pela rede pública de saúde.

São disponibilizadas as seguintes especialidades:

– Infectologia

– Dermatologia

– Cardiologia

– Pequenos procedimentos de cirurgia geral

– Ambulatório de Tuberculose Multirresistente (TB-MR)

Para ter acesso ao ambulatório do Cemetron, o paciente deve:

-Procurar uma unidade básica de saúde (UBS) ou serviço de saúde do município;

-Passar por avaliação médica;

-Receber encaminhamento para atendimento especializado;

-Realizar o agendamento presencial ou através do WhatsApp pelo número (69) 98482-1468.

-Em caso de acidentes com animais peçonhentos, e pessoas com HIV, o paciente pode procurar diretamente a unidade.

A unidade está localizada em Porto Velho, na Avenida Guaporé, nº 215, bairro Lagoa.

A oferta desses exames é fundamental para garantir diagnósticos precoces e precisos

Exames disponíveis

O Cemetron disponibiliza de exames laboratoriais e testes rápidos, fundamentais para o diagnóstico de doenças infecciosas, tanto para pacientes referenciados pelo ambulatório quanto para usuários internos. Entre eles, destacam-se:

-Hemograma completo

-Exames bioquímicos (glicose, função renal e hepática)

-Sorologias para HIV, hepatites virais, sífilis e outras infecções

-Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites

-Exames parasitológicos

-Cultura microbiológica

A oferta desses exames é fundamental para garantir diagnósticos precoces e precisos, contribuindo diretamente para a eficácia do tratamento e para a recuperação dos pacientes. O Cemetron em 2025 contabilizou 182.963 exames laboratoriais e 7.130 testes rápidos.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Edilton Oliveira, destacou que o Centro de Medicina Tropical de Rondônia oferece um atendimento completo aos pacientes. “A unidade garante assistência integral, desde o diagnóstico até o tratamento e acompanhamento clínico, com uma estrutura especializada, equipe multiprofissional e suporte laboratorial, assegurando mais qualidade e resolutividade no cuidado à população”.