Rondônia Rural Show Internacional em maio, dez vereadores de Porto Velho concorrem a deputado estadual, PSD já tem nominata â Câmara Federal

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/04/2026 às 14h00

Federal – As nominatas dos partidos políticos visando as eleições à Câmara Federal em Rondônia estão sendo montadas pelos dirigentes partidários, e o PSD, presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, já teria alguns nomes na condição de pré-candidatos. Na lista divulgada para a mídia nomes conhecidos, como dos ex-deputados federais Jaqueline Cassol, Expedito Júnior (que também foi senador), Joliane Fúria (esposa do ex-prefeito de Cacoal e pré-candidato a governador pelo partido, Adailton Fúria, e Luiz Cláudio, que também já foi deputado estadual. Ainda constam da relação a ex-deputada estadual e ex-vereadora de Ouro Preto do Oeste, Rosária Helena. O pastor Evanildo Ferreira, vereador em Porto Velho também está na lista de pré-candidatos à Câmara Federal do PSD nas eleições de outubro.

RRSI – O Estado se prepara para a realização da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que será ocorrerá no período de 25 a 30 de maio em Ji-Paraná, reunindo produtores, pecuaristas, empresas, investidores e representantes do setor público. A promoção é do Governo do Estado, via Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), e o tema da 13ª edição da RRSI é “Exportação e Desenvolvimento”. O evento terá expositores internacionais, e reunirá missões empresariais e de novos parceiros comerciais. Rondônia é um dos Estados que apresenta o maior volume de desenvolvimento no agronegócio brasileiro. A RRSI é considerada a maior feira do gênero do Norte do País. A mostra é realizada às margens da BR 364, no trecho entre Ji-Paraná a Presidente Médici, no Centro de Tecnológico Vandeci Rack, que foi implantado pelo ex-prefeito Jesualdo Pires.

RRSI II – Durante o período da exposição-feira, teremos vitrines tecnológicas voltadas para o setor rural, espaço dedicado às agroindústrias regionais, palestras dom especialistas do agronegócio, concurso leiteiro, leilão de gado, exposição de máquinas e equipamentos agrícolas de última geração. Na programação a capacitação de produtores rurais, uma das ações de maior importância da RRSI, porque qualifica o segmento disponibilizando acesso às novas tecnologias e soluções para o aumento da produtividade agrícola com eficiência. Rondônia é um Estado jovem, com pouco mais de 40 anos de emancipação política e está entre os seis maiores produtores de gado de corte do País é um dos principais produtores de soja, milho e café. Na edição da RRSI de 2025, foram comercializados R$ 5,1 bilhões e, a expectativa para este ano é de superar o recorde da mostra anterior.

Modernidade – São Paulo está investindo em tecnologia na construção de rodovias, que poderia ser aplicada em Rondônia. Investimentos em infraestrutura integrando a conectividade e sustentabilidade na construção de rodovia constam no ousado projeto, como o trabalho de modernização na Floriano Rodrigo Pinheiro, que é considerado o conceito em rodovia inteligente no Brasil. O pavimento é o “asfalto verde”, produzido com pneus reciclados, além de reflorestamento em pontos estratégicos, que deixam o projeto ousado, mais inteligente, seguro e eficiente. A rodovia reduz resíduos, a durabilidade é maior, e contribui para a redução do ruído causado pelos veículos. O projeto representa mudança radical na forma das rodovias brasileiras. São Paulo não só inova, mas investe na modernidade e estabelece o futuro da mobilidade no Brasil.

Estaduais – A Assembleia Legislativa é composta de vinte e quatro deputados e três deles não concorrerão à reeleição, porque disputarão outros cargos. Os demais parlamentares já estão trabalhando a reeleição, posição que será confirmada nas convenções (20 de julho a 5 de agosto) partidárias, que definirão os candidatos aos cargos que estarão em disputa nas eleições de outubro, quando serão reeleitos presidente da República, governadores, dois dos três senadores, deputados federais e estaduais. Só não teremos eleições para prefeitos e vereadores, que foram realizadas em 2024. Além dos 21 deputados que concorrerão à reeleição, teremos dez dos 23 vereadores reeleitos e eleitos em 2024 concorrendo a deputado estadual, vários com chances de sucesso. Estão na lista os vereadores Everaldo Fogaça (PSD), Marcos Combate (Avante), Jeovani Ibiza (Avante), Zé Paroca (Avante), Breno Mendes (Avante), Márcio Pacelli (Republicanos), Adalto de Bandeirantes (Republicanos), Fernando Silva (Republicanos), Pedro Geovar (Novo) e Gilber Mercês (Novo).

Respigo

O governador interino de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, presidente do Tribunal de Justiça (TJ) esteve vistoriando obras em Porto Velho esta semana. Foi até a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Tempo Integral 4 de Janeiro, no Bairro Tarumã, e no Centro de Deporto e Lazer (Cedel), no Jardim Santana +++ Alexandre Miguel assumiu a governadoria, na quarta-feira (15), porque o titular, Marcos Rocha (PSD) está de viagem para os Estados Unidos e só retornará no dia 24. O vice, Sérgio Gonçalves (UB), não assumiu, porque é pré-candidato a cargo eletivo nas eleições de outubro e ficaria inelegível +++ A Rondônia /rural Show Internacional de Ji-Paraná, que ocorrerá em maio (25 a 30), além do setor agropecuário, comercial, agrícola também favorece o parque hoteleiro e a rede de gastronomia dentre outros segmentos da região. Conseguir hotel em Ji-Paraná já é quase impossível, inclusive nas cidades vizinhas, Ouro Preto e Presidente Médici +++ Em São Paulo, a cobrança do pedágio free flow, idêntico ao da BR 364 no trecho Porto Velho a Vilhena, que começaria em setembro, nas rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Santos Dumont, Dr. Celso Charuri, João Leme dos Santos, Bunjino Nakao, Tenente Celestino e Prefeito Lívio Tagliassachi, foi adiada para o 1º dia do próximo ano. Hoje o sistema funciona em 15 outras rodovias do Estado +++ o Flamengo joga com o Independiente de Medellín, às 20h30 no Maracanã. O Palmeiras recebe no Allianz Park o Sporting Cristal, às 18h, ambos pela Copa Libertadores.