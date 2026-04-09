RETRATAÇÃO - Solange Aparecida Gonçalves Rodrigues, ex-presidente da comissão eleitoral

Por SINJUR

Publicada em 09/04/2026 às 09h35

O SINJUR vem a público, em estrito cumprimento à decisão proferida nos autos nº 7055725-86.2025.8.22.0001, que tramitaram sob segredo de justiça, dar fiel execução à ordem exarada pela douta magistrada, a qual determinou a publicação da presente retratação neste sítio eletrônico, nos termos que segue:

RETRATAÇÃO - SOLANGE APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES, ex-presidenteda comissão eleitoral

"Eu, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES, ex-presidente da comissão eleitoral, reconheço que as palavras por mim proferidas no vídeo gravado e compartilhado, na data de 26/06/2025, em grupos de Whatsapp ligados a servidores/sindicato de Santa Luzia/RO e Rolim de Moura/RO, ofenderam, em tese, a pessoa de ANDRÉ DE SOUZA COELHO. Retrato-me publicamente pelos abalos supostamente causados à sua honra e reafirmo o compromisso com a verdade e a boa-fé. Por fim, me comprometo a não repetir referida atitude em relação à pessoa de ANDRÉ DE SOUZA COELHO".