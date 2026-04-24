Recursos acima de R$ 220 milhões para Hospital de Amor, três pré-candidatos a governador com os pés na estrada, dois buscam nomes a vice

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/04/2026 às 14h00

Recursos – Em pouco mais de 7 anos na Câmara Federal, a deputada Sílvia Cristina, que preside o PP em Rondônia, destinou ao Hospital de Amor (HA), especializado em tratamento de câncer, mais de R$ 220 milhões, graças à parceria com a Fundação Pio XII, que administra o hospital. Segundo o presidente do hospital, Henrique Prata, “nenhum parlamentar fez algo parecido”. É importante destacar, que o Brasil tem 513 deputados federais e o Estado de São Paulo (Barretos), onde está a sede do HÁ, tem 70 parlamentares e Rondônia 8. Sílvia já teve a doença e conseguiu a cura. “Eu tive câncer, perdi uma mama. Fiquei dez anos sem me olhar no espelho e sei o quanto essa doença aterroriza os pacientes e atinge toda a família. Tudo o que posso fazer para garantir tratamento, prevenção e diagnóstico precoce, tenho feito, através de nosso mandato, que tem a missão maior de cuidar da nossa gente”, afirmou a deputada. Henrique Prata disse ainda, que “eu só acredito nas pessoas que sentem a dor das outras pessoas. E a Sílvia Cristina é assim: Ela sente, ela vive a realidade e por isso se dedica”.

Turismo – O Projeto Tem Turismo na Escola, que está sendo desenvolvido pelo Governo do Estado, promoveu a 4ª e 5ª edição em Porto Velho (no período de 16 a 23 de abril), onde mais de 4 mil estudantes, do 1º ao 5º ano participaram das atividades de inclusão social e o turismo em tema educativo nas salas de aula com a finalidade, de despertar o interesse cultural das crianças pelo Patrimônio Cultural e Natural do Estado. Na pauta palestras sobre turismo na Capital, apresentações dos palhaços Bozó e Lelé, show com a Patrulha Canina, além de entrega de materiais pedagógicos, que incluíram 3.460 jogos e tabuleiro turístico, 3.460 folders ilustrativos, 3.460 kits com 10 cartas do jogo da Memória Turística com 21 pontos e atrativos turísticos. O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) disponibilizou para o projeto R$ 400 mil, através de emenda parlamentar.

Governador – A previsão é que teremos ao menos meia dúzia de candidatos à sucessão estadual com chances de conseguir o objetivo. Hoje já temos três nomes em pré-campanha e com perfil eleitoral relacionado ao sucesso, como do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), pré-candidato a governador, que já tem até o vice, o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal). Também estão “na pista” o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), que renunciou no exercício do segundo mandato seguido, após ser reeleito em 2024 com 83,16% dos votos válidos, e de o senador e presidente do PL no Estado, Marcos Rogério. Fúria, ainda não apresentou e nem deixou transparecer quem será o seu vice, mas provavelmente o nome virá de Porto Velho, inclusive com indicação do governador Marcos Rocha, que preside o PSD no Estado. É o que se comenta nos bastidores da política.

Governador II – Hildon e Cirone já estão empenhados na pré-campanha, dentro do que é possível –e permitido– pela Lei Eleitoral. Percorrem o interior, visitando órgãos de comunicação e mantendo contato com lideranças políticas regionais, dentro da lógica, de quem chega primeiro bebe água limpa. Inclusive sofreram ação judicial de Marcos Rogério com a alegação de que estariam antecipando a campanha. Mais para “pentelhar”. Nada a ver, pois são pré-candidatos e devem buscar apoio para poder formatar os nomes a serem confirmados nas convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando serão definidos os nomes de os candidatos para as eleições gerais de outubro, quando não estarão em disputa somente os cargos de prefeito, vice e vereador.

Governador III – Marcos Rogério e Fúria também estão em busca de mais e maior espaços políticos, pois o mês de abril está terminando e com a chegada de maio, estarão faltando poucos meses para as convenções e início das campanhas. Rogério, a princípio já teria um vice, o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos), que tem domicílio eleitoral em Ariquemes, é de extrema direita e certamente teria o apoio do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado. Correndo por fora, mas ainda sem uma definição permanente de pré-campanha estão o ex-deputado federal Expedito Neto, do PT, partido que tem uma militância fiel e a força de o presidente da República Lula da Silva, e o advogado Samuel Costa, do PSB, que vem trabalhando nas redes sociais a sua pré-candidatura a governador.

Respigo

Ainda sobre pré-candidatos a governador. O PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz, estaria disposto a enfrentar as urnas com candidato solo e não mais em federação com o PT e partidos de centro-esquerda +++ O PDT trabalha o lançamento do advogado e professor universitário, Vinícius Miguel. Ele deixou recentemente o cargo de secretário municipal de Porto Velho de Maio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável +++ O assunto está sendo analisado com o máximo de cautela, mas antes das convenções partidárias será batido o martelo. Ou fecha parceria com o PT e demais partidos federados ou tem candidatura própria a governador e vice, já que Acir é pré-candidato ao Senado +++ A próxima semana será mais uma chamada de “coice de porco”, curtinha. Sexta-feira (1º) é feriado nacional, Dia do Trabalho favorecendo as viagens e corrida de os pré-candidatos em busca de apoio para as eleições de outubro pelo Estado +++ A maioria das pessoas não sabe, inclusive boa parte dos políticos, mas Porto Velho é destaque na pecuária nacional. O maior rebanho bovino do Brasil é o município de São Feliz do Xingu, no Pará com 2,5 milhões de cabeças, o segundo Corumbá (MS) 2,2 milhões e o terceiro Porto Velho, 1,8 milhão +++ Três jogos pelo Brasileirão chamam a atenção pelo Brasileirão, todos no domingo (26). O Corinthians receberá o Vasco (15h) e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento com 17 pontos +++ O Palmeiras, líder com 29 pontos joga contra o Red Bull Bragantino, no campo do adversário, às17h30. O vice-líder Flamengo (23 pontos, mas com um jogo a menos) enfrentará o Atlético Mineiro, em Minas Gerais, às 20h30.

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