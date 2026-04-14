PRF e PM recuperam caminhão roubado em Vilhena e prendem criminosos

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 14/04/2026 às 08h50

Uma operação coordenada pela Polícia Militar do Estado de Rondônia (PM-RO) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de dois homens e na recuperação de um caminhão Mercedes-Benz L-1113, de cor amarela, que havia sido roubado sob grave ameaça e restrição de liberdade na noite da última sexta-feira, 10 de abril de 2026, em Vilhena.

A ocorrência teve início quando três indivíduos armados renderam um casal de idosos em sua residência, subtraindo o caminhão e fugindo em direção à zona rural.

De imediato, várias guarnições da PM-RO e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciaram um cerco na região da Linha do Mosquito.

Durante as diligências, as equipes interceptaram um veículo GM/Celta, de cor prata, ocupado por F. G. (41 anos) e C. B. S. (33 anos).

Ao perceberem a abordagem, os infratores tentaram se desfazer de um porta-documentos, arremessando-o pela janela do automóvel.

No entanto, a perspicácia dos militares permitiu a localização do objeto, que continha o CRLV do caminhão roubado e uma quantia em dinheiro pertencente à vítima, G. O. S. (59 anos). Os dois homens foram presos em flagrante e conduzidos à UNISP.

Na manhã de sábado, 11, a Polícia Militar foi novamente acionada após o caminhão ser localizado abandonado em uma área de vegetação densa, também na região da Estrada do Rio Mosquito.

No local, a guarnição encontrou, junto ao veículo, quatro latas de tinta spray (cores amarela e preto fosco). Os indícios sugerem que os criminosos pretendiam alterar as características do caminhão para dificultar a identificação e facilitar a travessia para outras regiões ou estados.

O veículo foi removido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos de perícia técnica e posterior restituição aos proprietários. A ação coordenada entre PM-RO e PRF foi essencial para a prisão dos envolvidos e a recuperação do veiculo.