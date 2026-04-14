PM prende bando com espingarda calibre 12 em veículo na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 14/04/2026 às 08h50

Quatro indivíduos foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (13), durante uma operação policial na Avenida Guaporé, bairro Aponiã, em Porto Velho. A ação foi coordenada pela guarnição do Setor 14 do 5º Batalhão, sob o comando do Sgt Machado, com suporte estratégico de outras unidades da Polícia Militar.

A intervenção contou com o apoio fundamental do Núcleo de Inteligência (NI) da PM e da Força Tática do 1º Batalhão. O grupo foi interceptado no momento em que realizava o deslocamento para a entrega de armamento, após um monitoramento prévio das forças de segurança sobre atividades ilícitas na capital.

De acordo com as informações preliminares, o setor de inteligência identificou que um dos criminosos utilizava redes sociais para negociar armas de fogo. A equipe policial obteve a informação de que uma entrega ocorreria nesta segunda-feira, montando um cerco tático na região da Zona Leste para impedir a transação.

Durante a abordagem a dois veículos suspeitos, onde estavam os quatro homens, os policiais militares localizaram uma espingarda calibre 12. O armamento, segundo as investigações, seria comercializado pelo valor de R$ 12 mil.