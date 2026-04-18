Prefeitura realiza leilão público de bens insersíveis e veículos

Por Assessoria

Publicada em 18/04/2026 às 08h33

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), realizará o Leilão Público nº 001/2026 para a venda de bens móveis considerados inservíveis ou antieconômicos para a administração municipal.

O leilão será realizado exclusivamente de forma online, por meio de plataforma eletrônica, sendo do tipo maior lance. A primeira etapa acontece na quarta-feira (30), às 9h, e a segunda está prevista para o dia 15 de maio, no mesmo horário.

Entre os itens disponíveis estão veículos, máquinas, sucatas e equipamentos diversos, organizados em lotes, que serão vendidos no estado em que se encontram.

Os interessados poderão realizar visitação prévia dos bens no período de 20 a 29 de abril, das 8h às 12h, em locais indicados no edital, como o armazém da Cibrazem e secretarias municipais.

Para participar, é necessário realizar cadastro prévio na plataforma do leilão e enviar a documentação exigida, com antecedência mínima de 48 horas.

O pagamento dos lotes arrematados deverá ser realizado à vista, no prazo de até 48 horas após o encerramento do leilão.

A iniciativa tem como objetivo promover a correta destinação de bens públicos, além de contribuir para a organização do patrimônio municipal e geração de recursos para investimentos em serviços públicos.

O edital completo, com a relação detalhada dos lotes e regras de participação, está disponível no edital no link:

https://pimentabueno.ro.gov.br/uploads/arquivo/EDITAL_DE_LEILAO_-_PREF_PIMENTA_BUENO_001_2026.pdf

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