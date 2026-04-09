Prefeitura de Ji-Paraná recupera entrada do bairro Novo Urupá

Por Natalino FS

Publicada em 09/04/2026 às 08h36

Na tarde de terça-feira (7), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou os trabalhos de recuperação de ruas pavimentadas com bloquetes na entrada do bairro Novo Urupá.

A ação inclui a recomposição da base, substituição de blocos danificados e fixação com cimento, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

A intervenção foi realizada na rua Oscarina Marques, um dos principais acessos ao bairro. Segundo a prefeitura, os serviços de manutenção fazem parte de um cronograma contínuo, que prioriza os pontos mais críticos da cidade.

O prefeito destacou que a recuperação das ruas com bloquetes vem sendo executada desde o início da gestão, mas ganha reforço com os dias de sol. “Com o tempo firme, conseguimos ampliar as frentes de trabalho e dar mais agilidade aos serviços. As demandas chegam diariamente pelos nossos canais de comunicação e diretamente à Semosp”, afirmou.

A prefeitura reforça a importância da participação da população na solicitação de serviços. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone (69) 99289-1163 ou presencialmente na sede da Semosp, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, no bairro Jardim dos Migrantes.