Prefeitura anuncia construção de nova escola de educação infantil em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 11h38

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), anunciou nesta terça-feira, 07, a construção de uma nova escola de Educação Infantil que atenderá os bairros Maria Moura e União, ampliando assim o acesso à educação na região.

A unidade será a primeira escola de Educação Infantil destinada a essa localidade e tem como objetivo oferecer um ambiente adequado, seguro e acolhedor para o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida.

O investimento na obra ultrapassa R$ 4 milhões e será realizado por meio de convênio com Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação (MEC). A escola terá capacidade para atender mais de 180 crianças, contemplando as modalidades de creche (até três anos) e pré-escola (4 e 5 anos). A estrutura contará com cinco salas de aula, além de um espaço multiuso, pensado para atividades pedagógicas e de convivência.

A iniciativa integra as ações da administração municipal voltadas ao fortalecimento da educação básica, com foco na ampliação de vagas e na promoção de melhores condições de ensino para a população.

Segundo o secretário adjunto da Semed, Peterson da Paz, atualmente o projeto encontra-se na fase final de tramitação, para então, nos próximos dias, dar início a licitação das obras.