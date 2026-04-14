Ieda Chaves convoca população para debate sobre proteção animal em Rondônia na quinta (16)

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 14/04/2026 às 09h52

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) está convocando a população de Rondônia para participar de um debate público sobre a proteção animal no estado, marcado para a próxima quinta-feira (16), às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa. A audiência vai reunir representantes do poder público, organizações não governamentais e protetores independentes para discutir e fortalecer políticas voltadas ao bem-estar animal. A iniciativa foi apresentada à Mesa Diretora por meio do Requerimento nº 4038/2026

“Eu tenho um compromisso muito claro com Rondônia e com a causa animal. Cuidar dos animais é também cuidar da nossa sociedade. É um ato de responsabilidade, de respeito e de humanidade”, disse Ieda Chaves.

Ela também destacou que a audiência será um espaço de escuta, de diálogo e, principalmente, de construção de soluções reais. “A sua presença faz diferença. Se você acredita nesta causa, se você defende o respeito à vida, esse chamado também é pra você. Vamos juntos dar voz a quem não pode falar”, concluiu.

Presenças confirmadas

Para o debate, já estão confirmadas as presenças de representantes de diversos órgãos públicos e privados, empresas do segmento pet (clínicas veterinárias e pet shops), protetores de animais voluntários, ONGs, além da participação dos deputados estaduais Rafael Saraiva (União Brasil-SP) e Noraldino Júnior (PSB-MG), ambos que atuam com a bandeira da causa animal em seus respectivos estados.