Guajará-Mirim celebra 97 anos com super programação, show nacional e forte impacto na economia local

Por Guajará Notícias

Publicada em 09/04/2026 às 09h06

O município de Guajará-Mirim, conhecido como a “Pérola do Mamoré”, se prepara para vivenciar um dos maiores eventos festivos de sua história recente em comemoração aos seus 97 anos de emancipação político-administrativa. A Prefeitura Municipal estruturou uma programação robusta, que alia cultura, entretenimento e fomento econômico, consolidando o município como polo regional de eventos.

A agenda comemorativa já movimenta intensamente a cidade, com reflexos diretos na economia local e na geração de renda, demonstrando um planejamento alinhado às diretrizes de desenvolvimento socioeconômico.

ECONOMIA AQUECIDA E IMPACTO IMEDIATO

Mesmo antes do início oficial das festividades, os indicadores econômicos locais já evidenciam aquecimento significativo:

Rede hoteleira com alta taxa de ocupação, operando próxima da capacidade máxima

Crescimento na demanda por serviços de alimentação, transporte e hospedagem

Incremento nas vendas do comércio varejista

Ampliação de oportunidades para trabalhadores informais, ambulantes e pequenos empreendedores

O cenário reforça o papel estratégico do evento como vetor de dinamização econômica, sobretudo em um município de fronteira com forte vocação comercial e turística.

FEIRA DO EMPREENDEDOR ABRE PROGRAMAÇÃO

A abertura oficial ocorre nesta quinta-feira, 09 de abril de 2026, com a Feira do Empreendedor, que será realizada no Bumbódromo Márcio Menacho, reunindo diversos segmentos produtivos locais.

A iniciativa conta com apoio institucional da Associação Comercial e Industrial de Guajará-Mirim (ACISGM) e do deputado estadual Eyder Brasil, consolidando uma política pública de incentivo ao empreendedorismo.

Entre os destaques da feira:

Exposição de artesanato regional

Comercialização de produtos locais

Espaço gastronômico

Participação de micro e pequenos empreendedores

A proposta é fomentar a economia criativa, ampliar a visibilidade dos negócios locais e estimular a circulação de capital dentro do próprio município

INVESTIMENTO PÚBLICO E PARCERIAS INSTITUCIONAIS

A realização do evento evidencia um modelo de gestão pautado na articulação política e na captação de recursos externos. O show nacional foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Alan Queiroz, no valor de R$ 450 mil, com destinação específica para o setor cultural.

A união entre Executivo Municipal e Legislativo Estadual demonstra alinhamento institucional na promoção de políticas públicas voltadas à cultura e ao desenvolvimento econômico.

GRANDES ATRAÇÕES E PROTAGONISMO CULTURAL

A programação artística contará com nomes de projeção nacional, incluindo:

Bonde do Forró

Juliana Bonde

Bonde do Arrocha

Retorno histórico do DJ Maluco após mais de duas décadas

O retorno do DJ Maluco, inclusive, marca um momento simbólico e estratégico, sendo o início de sua nova turnê nacional, o que projeta Guajará-Mirim no circuito de grandes eventos culturais do país.

Outro diferencial destacado pela organização é a garantia de apresentações completas, assegurando à população acesso a espetáculos de alto nível, com estrutura profissional e valorização do público local.

POSICIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

O prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, destacou que a celebração representa não apenas um momento festivo, mas também uma estratégia de valorização da cidade e de sua população.

Segundo o gestor, a administração tem buscado apoio político e institucional para enfrentar os desafios estruturais do município, ao mesmo tempo em que promove ações que elevam a autoestima coletiva e fortalecem a economia.

Já o vice-prefeito Ricardo Lira Maia enfatizou que toda a estrutura do evento foi planejada com antecedência, garantindo organização, segurança e qualidade nas atrações, além de convidar a população para participar ativamente das festividades entre os dias 9 e 11 de abril.

UM MARCO PARA O MUNICÍPIO

A celebração dos 97 anos de Guajará-Mirim consolida-se como um marco administrativo e cultural, evidenciando uma gestão voltada para resultados, integração institucional e promoção do desenvolvimento local.

Mais do que uma comemoração, o evento simboliza um novo momento para o município: de valorização da cultura, estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento da identidade regional.

A “Pérola do Mamoré” vive dias de protagonismo, entusiasmo e perspectivas positivas para o futuro.