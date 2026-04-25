Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica promove oficina gratuita de fotografia

Por Assessoria

Publicada em 25/04/2026 às 08h56

A Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica, coordenada pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), realizará entre maio e junho de 2026 a “2ª Oficina de Fotografia: Amazônia em Foco”. A iniciativa acontecerá simultaneamente em Vilhena (RO) e na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste (RO), com o objetivo de valorizar a cultura local e promover a formação artística por meio da fotografia.

Com 50 vagas gratuitas, divididas igualmente entre os dois municípios, a oficina terá carga horária de 20 horas, contemplando aulas teóricas e práticas. A oficina visa capacitar os participantes a explorar e capturar, de forma autêntica e única, a riqueza visual e cultural da Amazônia, adquirindo conhecimentos sobre a arte da fotografia e valorizando a cultura amazônica. Na primeira edição da oficina cerca de 50 alunos foram capacitados.

De acordo com a coordenadora da escola livre, Andréia Machado, o curso aborda desde técnicas básicas de fotografia até a aplicação de conceitos visuais voltados ao registro cultural e ambiental. Ao final da formação, os participantes também irão contribuir com uma exposição fotográfica.

“Queremos que cada participante desenvolva habilidades para capturar imagens que transmitam a cultura regional, seus habitantes e os costumes que compõem a rica tapeçaria cultural da nossa região”, afirma.

Segundo Andréia Machado, a oficina é voltada para crianças, adolescentes e jovens interessados em fotografia e na preservação do patrimônio ambiental. Além da formação técnica, a proposta busca estimular a troca de experiências entre os participantes e as comunidades locais, incentivando um olhar sensível e respeitoso sobre a realidade amazônica.

As aulas serão ministradas pelo fotógrafo Washington Kuipers, reconhecido por sua atuação no cenário cultural de Rondônia e por projetos voltados à valorização das culturas quilombola e indígena desde 2009.

“Meu objetivo com essa oficina é ajudar os participantes a desenvolverem um olhar mais sensível e atento para a riqueza cultural e ambiental da nossa região. A fotografia é uma ferramenta poderosa para contar histórias e transmitir valores”, destaca o fotógrafo Washington Kuipers.

A ação integra o projeto da Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica, selecionado pelo Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura – Programa Olhos d’Água, do Ministério da Cultura, que visa oferecer uma formação prática e teórica em diversas linguagens artísticas fortalecendo o acesso à cultura e à educação.

Ao final do curso, os participantes receberão certificado e poderão apresentar seus trabalhos em eventos culturais, ampliando a visibilidade das produções e da cultura local.

A Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica faz parte da Rede Nacional de Escolas Livres, uma iniciativa do Ministério da Cultura por meio da Secretaria de Formação, Livro e Leitura (Sefli), e integra 68 organizações da sociedade civil, a rede promove diversas linguagens artísticas e culturais em todo o Brasil.

As inscrições estão abertas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 98119-1055.

A iniciativa reforça o compromisso da Escola Livre de Arte e Cultura Diversidade Amazônica com a promoção da inclusão social, da formação artística e da valorização das identidades culturais amazônicas, consolidando-se como um espaço de transformação e acesso à cultura. Ao longo de sua trajetória, a escola já capacitou cerca de 300 alunos, contribuindo diretamente para o fortalecimento de saberes, o protagonismo comunitário e a preservação das tradições da região.